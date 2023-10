Fotbalisté Sigmy Olomouc B za sebou mají nepovedené vystoupení na hřišti Táborska. Bez několika opor, které hrály v sobotu za ligové áčko proti Mladé Boleslavi, prohráli v Táborsku vysoko 2:6.

SK Sigma Olomouc B, FK Příbram | Foto: Deník/Jan Zahnaš

Bez brankáře Tomáše Digani, záložníka Jiřího Spáčila, který nemohl hrát pro stopku za čtyři žluté karty, a útočníka Jana Fialy nastoupila rezerva Sigmy Olomouc do utkání v Táborsku. Všichni zmiňovaní totiž figurovali v nominaci áčka pro ligové utkání proti Mladé Boleslavi (4:0).

A na týmu trenéra Tomáše Janotky se absence podepsaly. Hotovo bylo hned po první půli, ve které hosté inkasovali čtyřikrát. První úder zasadil Sigmě hlavou Šašinka už ve dvanácté minutě a po půl hodině hry zvyšoval po rychlém brejku Bláha už na 2:0.

Aby toho nebylo málo prosadil se do přestávky ještě Kateřiňák a v nastaveném čase první půle dorazil do brány po rohu čtvrtý gól Koné.

„Táborsko nás vyučovalo z produktivity. Ač byla první půle vyrovnaná, tak dalo z pěti šancí čtyři branky. My jsme nedokázali naše akce v útočné fázi dohrávat a naším nedůrazem v pokutovém území jsme dali soupeři šanci na skórování,“ hodnotil olomoucký lodivod Tomáš Janotka.

Zraněné střelce Sigmy nahradili obránci. Boleslavi dali při výhře čtyři góly

Po hodině se dostali na plac také hráči, kteří se vrací po zranění Vojtěch Křišťál a Yunusa Muritala. S nimi dostal šanci také František Matys. Právě Muritala měl příležitost hlavou, ale nesnížil. Naopak v 72. minutě přišla pátá branka Táborska, když přidal svůj druhý gól v utkání Kateřiňák.

V osmdesáté minutě přidal šestou trefu svého celku Svatek a Olomoučtí museli kousat debakl. V samotném závěru ale dokázali porážku alespoň částečně zkorigovat.

Nejprve se z dálky trefil Štěpán Langer a v nastavení přidal druhý úspěch Hanáků Mikulenka. Po porážce je olomoucké béčko na čtrnácté pozici FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

„Naše ztráta v poločase byla velká, ale v kabině jsme si řekli, že to dohrajeme se ctí. Herně to bylo dál vyrovnané, výkon nebyl špatný, ale jakmile se Táborsko dostalo k pokutovému území, tak nás trestalo. Byla vidět herní vyzrálost zkušených hráčů domácích. Cením si toho, že jsme to nezabalili a v závěru dvěma góly korigovali výsledek na 2:6, ale už to bylo samozřejmě pozdě. Pozitivem byl návrat hráčů po zranění ať už to byl Křišťál, Grečmal nebo Hadaš,“ uzavřel Janotka.

FC SILON Táborsko – SK Sigma Olomouc B 6:2 (4:0)

Branky: 37. a 72. Kateřiňák, 12. Šašinka, 30. Bláha, 46. Koné, 80. Svatek – 84. Langer, 90.+1 Mikulenka.

Rozhodčí: Vokoun – Pochylý, Žurovec. ŽK: Varačka, Dordič – Slavíček, Langer, Křišťál, Janotka (trenér). Diváků: 753.

Táborsko: Pastornický – P. Plachý, Foltyn, Koné, Tusjak – Bláha (76. Sylla), Kateřiňák, Skopec (83. Zeman), Dordič (83. Sojka) – Varačka (64. Kalousek), Šašinka (76. Svatek). Trenér: Roman Nádvorník.

Olomouc B: Koutný – Slavíček (61. Křišťál), Bednár, Vepřek F. (61. Matys), F. Uriča – Amasi (80. Grečmal), Přichystal (61. Muritala), Langer, Fabiánek, Šíp (80. Hadaš) – Mikulenka. Trenér: Tomáš Janotka.