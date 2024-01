Béčko Sigmy Olomouc převzal Tomáš Janotka teprve před touto sezonou. V úterý však byl výkonným výborem FAČR jmenován koučem reprezentační devatenáctky, kde zaujme místo po Davidu Holoubkovi. Zároveň však zůstává také trenérem druholigové olomoucké rezervy.

Tomáš Janotka | Foto: SK Sigma Olomouc

„Vnímám to jako obrovskou čest a privilegium, věc, o které se člověku ani nesnilo. Zároveň to vnímám jako velkou důvěru ve mně a realizační tým, který u reprezentační devatenáctky druhým rokem pracuje. Jsem rád za to, že jsme ve finální fázi kvalifikace o postup na mistrovství Evropy, kdy se láme chleba, dostali důvěru. Je to pro nás velký závazek a zodpovědnost, věřím, že zúročíme spolupráci celého realizačního týmu a hráčů v rámci posledních dvou roků,“ řekl pro web Sigmy Tomáš Janotka.

Janotka již u reprezentací působil jako asistent trenéra, nyní tak bude mít větší zodpovědnost. Zároveň však i díky tomu nevidí problém v pokračování u béčka Sigmy. „Můj režim se nijak nezmění, na reprezentační srazy budu odjíždět tak, jako doposud. Budu plnohodnotně připraven na práci pro klub. Když jsem odjížděl na repre srazy jako asistent, úplně stejně teď budu jezdit jako hlavní trenér,“ dodal Janotka, který se pokusí národní tým do devatenácti let dostat na mistrovství Evropy. Ve skupině jej čeká Gruzie, Itálie a Skotsko.