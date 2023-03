První trefu v barvách Sigmy Olomouc oslavil v pondělním druholigovém hanáckém derby Jakub Přichystal. Neprosadil se v nejvyšší soutěži, ale za béčko ve druhé. „I tak si branky cením,“ říkal.

SK Sigma Olomouc B - 1. SK Prostějov, Jakub Přichystal, Marek Mach | Foto: SK Sigma Olomouc

Do Olomouce přišel v zimní přestávce. Pod trenérem Václavem Jílkem nakoukl prozatím do dvou zápasů na pár minut jako střídající hráč. Proti Českým Budějovicím na něm byla vidět chuť a snažil se tlačit do koncovky a vytvářet příležitosti pro spoluhráče.

„Určitě mi ten víkendový start pomohl. Škoda, že se tam nepovedl ten první gól, ale alespoň v béčku to vyšlo. Věřím, že přijde i za první tým,“ říkal sedmadvacetiletý ofenzivní fotbalista.

Za béčko proti Prostějovu si naběhl v první půli na centr Šípa a hlavou dal vítězný gól. „Soupeři přede mnou to podběhli, já jsem byl v předklonu a chtěl jsem hlavně trefit bránu. Mířil jsem pod břevno a je dobře pro mě, že to tam spadlo,“ popisoval situaci.

V soutěžním utkání se v základní sestavě objevil poprvé od poloviny listopadu, kdy ještě Zbrojovce pomohl brankou k postupu v MOL Cupu přes Teplice. Augustin Chromý mu pak naordinoval 71 minut.

„Určitě je fajn, že je možnost jít hrát za béčko. Fyzicky jsem se cítil docela dobře, ale už na takovou minutáž nejsem zvyklý. Pomůže mi, když budu hrát. Budu se cítit lépe na míči a také naběhám zápasovou zátěž,“ říkal Přichystal.

Přesto z duelu nakonec odcházel se šrámy a lehce kulhal. „Dostal jsem trochu nakopáno, tak to teď bolí. Ale nic vážného to není. Budu to pár dní ledovat a pak to bude dobré,“ usmál se.

