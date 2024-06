Těžká zkouška čeká na nového trenéra Sigmy Olomouc B Miloslava Brožka. Ten bude v další sezoně navazovat na práci Tomáše Janotky, jenž se posunul k ligovému áčku a béčko v uplynulém ročníku druhé nejvyšší soutěže dovedl k nečekanému a historickému druhému místu.

Miloslav Brožek | Foto: Deník/Petr Widenka

Miloslav Brožek oficiálně povede béčko Sigmy. Klub to ve čtvrtek oznámil na svém webu. Devětačtyřicetiletý kouč v minulosti působil v obou pražských S - ve Vlašimi koordinoval spolupráci se Spartou, pro Slavii skautoval africké hráče. S Táborskem oslavil postup do druhé ligy a naposledy dovedl Opavu k šestému místu a do semifinále MOL Cupu

„Sigma pro mě vždy byla a pořád je jedna z nejlepších akademií v republice. Vždy jsem tady viděl u trenérů velmi vysokou míru vzdělanosti a moc si vážím toho, že mě Sigma oslovila. Láká mě především posouvat hráče dopředu, rozvíjet jejich talent a pomoct jim překonat mezistupeň mezi dorosteneckým a mužským fotbalem. Ze své předchozí práce to dobře znám. Právě v rozvoji mladých hráčů vidím hlavní úkol trenéra ligového B-týmu“ řekl Miloslav Brožek, pod kterým béčko zahájí přípravu 19. června.

„Miloslava Brožka jsme oslovili proto, že má ze svých předchozích působení velmi dobře zmapovanou druhou ligu, především pak ale za ním je výborná historie z hlediska rozvoje mladých talentovaných hráčů, což je u B-týmu naše priorita. Věříme, že se mu u nás bude dařit a společně budeme úspěšní,“ uvedl sportovní manažer Ladislav Minář.

Asistentem Brožka bude Filip Rydval, zbytek realizačního týmu by měl být znám v následujících dnech.