„Zápas jsem si určitě užil. Zahrát si se staršími je vždycky dobrá zkušenost. Ve Slatinicích máme navíc opravdu výborné zázemí. A samozřejmě jsem za gól velice rád. Každý z nich se cení. Mým cílem je teď dělat všechno pro to, abych hrál víc a víc," liboval si ihned po skončení zápasu devatenáctiletý borec.

Ten se nakonec ukázal jako klíčový hráč, jelikož si v 86. minutě převzal míč a naprosto chladnokrevně přeloboval bezmocného a v tu chvíli také naprosto šokovaného gólmana Jiřího Borka. Celá akce v tu chvíli vypadala naprosto famózně.

„Vůbec jsem nic takového speciálně netrénoval. Ještě k tomu jsem to kopal svou slabší nohou. Prostě jsem viděl, že je gólman venku a zároveň mě už dobíhá stoper, a tak jsem to zkusil levačkou a naštěstí se to podařilo. Spoluhráči mi říkali, že ještě že jsem levák. Já přitom ale levák nejsem," popisoval se smíchem v hlase.

Proti dorostu je to extrémní změna

Tento gól však nebyl pro Michla první. Už v úvodním zápase přípravy na půdě Jihlavy dokázal gólem v 82. minutě dokonat vyrovnání z 0:2 na 2:2. Škoda byla jen to, že Hanáci onen zápas i tak nakonec prohráli.

Projev týmu má šťávu, libuje si kouč Sigmy B Janotka. A jak jsou na tom opory?

Ze čtyř zápasů, do kterých zatím zasáhl, se tedy trefil hned dvakrát a dá se tedy říci, že své šance na to, aby si ve svých devatenácti letech zahrál druhou nejvyšší soutěž, poměrně zvýšil. I tak ale stále zůstává nohama pevně na zemi.

„V týmu je opravdu obrovská konkurence a já udělám všechno pro to, abych se do základní sestavy dostal. Bude to ale hodně těžké a šance na úspěch příliš velké nejsou," konstatuje.

„Musím ale zdůraznit, že změna proti dorostu je opravdu extrémní. A to v žádném případě nechci urážet dorosteneckou ligu, která má také svou kvalitu. S druhou ligou se ale absolutně srovnávat nemůže," dodal.

Zájem má o něj pět týmů

Sigmáckou rezervu nyní čekají dva poslední zápasy velice krátké letní přípravy. První z nich odehrají svěřenci Tomáše Janotky už zítra, když se na hřišti v Lutíně střetnou s třetiligovými Kvítkovicemi a generálku odehrají v sobotu na druhém hřišti Androva stadionu, přičemž soupeřem jim bude šestý celek slovenské nejvyšší soutěže a zároveň i účastník předkola Evropské Konferenční ligy ze Žiliny.

Jak už naznačil olomoucký lodivod Tomáš Janotka, v těchto zápasech si to hráči mezi sebou na férovku rozdají o to, kdo v týmu zůstane a kdo si bude muset ještě nějakou tu dobu počkat.

Prostějov si mne ruce. Z pohádky Juráska bude profitovat i on

„Všichni teď budeme chtít podat nejlepší výkony, jaké jen budeme moci a připravit se na první kolo ve Varnsdorfu. Budeme už tudíž hrát v plus mínus podobné sestavě jako tam. Budeme jim navíc chtít na dálku ukázat, že také umíme vyhrávat," říká natěšeně, ale zároveň i s respektem k důležitosti okamžiku.

A jak by si svou prozatímní kariéru tento mladý talent naplánoval, kdyby se přece jen nakonec mezi jedenáctku vyvolených neprobojoval? „S trenérem Janotkou jsme se už o tom bavili, jelikož o mě projevilo zájem zhruba pět týmů. Pro příklad třeba Uničov nebo Hranice. Pro mě je ale jednoznačnou prioritou B-tým Sigmy, takže se snažím soustředit na to, co je tady a teď," uzavřel Patrik Michl na optimistické vlně.