Sigmu B čekají v úvodu zajímaví soupeři. Ve druhém kole jede do Jihlavy, následně doma přivítá Opavy, venku sehraje derby s Prostějovem a úvodních pět duelů zakončí domácím duelem s Karvinou, s níž ještě v uplynulé sezoně bojovalo její áčko v nejvyšší soutěži. Béčko Slavie potkají Hanáci v 11. kole doma a o tři zápasy později přijede do Olomouce Vyškov.

To Prostějov jako první doma přivítá Třinec, následně jede do Varnsdorfu, potom přijde zmíněné domácí střetnutí se Sigmou a venkovní duel v Příbrami. Další derby s Vyškovem je na programu v polovině září v 9. kole na půdě soupeře, hned nato přijede do Prostějova béčko Sparty.

Los Sigmy B

1. kolo (30. 7.): Sigma B – Sparta B

2. kolo (6. 8.): Jihlava – Sigma B

3. kolo (13. 8.): Sigma B – Opava

4. kolo (20. 8.): Prostějov – Sigma B

5. kolo (27. 8.): Sigma B – Karviná

6. kolo (31. 8.): Líšeň – Sigma B

7. kolo (3. 9.): Sigma B – Třinec

8. kolo (10. 9.): Varnsdorf – Sigma B

9. kolo (17. 9.): Sigma B – Dukla

10. kolo (1. 10.): Příbram – Sigma B

11. kolo (8. 10.): Sigma B – Slavia B

12. kolo (15. 10.): Sigma B – Vlašim

13. kolo (22. 10.): Chrudim – Sigma B

14. kolo (29. 10.): Sigma B – Vyškov

15. kolo (5. 11.): Táborsko – Sigma B

16. kolo (12. 11.): Sigma B - Jihlava

Los Prostějova

1. kolo (30. 7.): Slavia B - Prostějov

2. kolo (6. 8.): Prostějov - Třinec

3. kolo (13. 8.): Varnsdorf - Prostějov

4. kolo (20. 8.): Prostějov – Sigma B

5. kolo (27. 8.): Příbram - Prostějov

6. kolo (31. 8.): Prostějov - Chrudim

7. kolo (3. 9.): Vlašim - Prostějov

8. kolo (10. 9.): Prostějov - Táborsko

9. kolo (17. 9.): Vyškov - Prostějov

10. kolo (1. 10.): Prostějov - Sparta B

11. kolo (8. 10.): Jihlava - Prostějov

12. kolo (15. 10.): Prostějov - Karviná

13. kolo (22. 10.): Líšeň Prostějov

14. kolo (29. 10.): Prostějov - Opava

15. kolo (5. 11.): Prostějov - Dukla

16. kolo (12. 11.): Třinec - Prostějov

