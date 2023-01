Bez Stoppena či Hadaše, kteří jsou s áčkem na soustředění v Turecku a také bez Langera, Uriču a Davida, kteří nenastoupili ze zdravotních důvodů vstoupili Hanáci v sobotu dopoledne do přípravného duelu se Slováckem B.

Hosté byli prvním týmem, kdo v 18. minutě otevřel skóre po rohovém kopu. O pět minut později to ale soupeři oplatil stejnou mincí Bednár a bylo srovnáno. Po půl hodině hry dokonce otočil skóre Grečmal, to ale bylo od svěřenců Augustina Chromého gólově všechno.

Slovácku se podařilo ještě před přestávkou srovnat. „Předchází tomu naše typická situace. Šíp šel sám na gólmana, ale místo toho, aby v klidu proměnil, tak hledá přihrávkou Fialu. Soupeř získal míč a z brejku nám dal gól, tyhle situace se v utkání opakovaly,“ kroutil hlavou Chromý.

Po změně stran totiž druholigový celek inkasoval hned třikrát. Přitom šance měla Sigma také. Obzvláště Fiala mohl srovnat na 3:3.

Místo toho v 77. minutě odskočil celek z Uherského Hradiště na 2:4 střelo o tyč a o tři minuty později stanovil konečný výsledek 2:5.

„Hráčům nemůžu upřít, že by neběhali, nebo že by některé věci neplnili. Ale za stavu 2:1 jsme v útočné fázi začali hrát strašně ležérně a neproměňovali jsme šance. Jenom Fiala byl pětkrát v situaci sám před brankáře. Slovácko nám dalo lekci z produktivity,“ hodnotil Chromý.

Výsledek je tak pro Olomoucké celkem krutý. „Měli jsme minimálně dvakrát tolik vyložených šancí. Místo abychom skórovali, tak nás vychytal brankář nebo jsme to nahrávali zbytečně pod sebe. To jsou věci, na kterých musíme dělat a hráče neomlouvá ani to, v jaké fázi přípravy se nacházíme,“ uzavřel Chromý.

Spravit si náladu bude chtít Sigma B za týden. V sobotu opět od 10 hodin přivítá v Řepčíně dalšího účastníka MSFL Uničov, pro který to bude první přípravný duel tuto zimu.

SK Sigma Olomouc B – 1. FC Slovácko B 2:5 (2:2)

Branky Sigmy: 23. Bednár, 31. Grečmal.

Sigma: Koutný – Slavíček, Bednár (46. Coufal), Vepřek (74. Bednár), Galus – Grečmal, Vymětalík (46. Fabiánek), Slaměna, Smolka (60. Grygar) – Šíp, Fiala (74. Košťál). Trenér: Augustin Chromý.

