Sobotní duel béčka Sigmy Olomouc proti Varnsdorfu bude posledním pro dlouholetého obránce Hanáku Michala Vepřeka. Ten v pozvánce na utkání oznámil, že po sezoně jako hráč Sigmy končí.

Michal Vepřek | Foto: SK Sigma Olomouc

Osmatřicetiletý levák získal se Sigmou v sezoně 2011/2012 český pohár, který na hřišti Plzně proti Spartě jediným gólem rozhodl. Zažil dva sestupy, dvakrát následně pomohl Olomouci k návratu z druhé ligy mezi elitu a nikdy nepatřil jinému celku. Celkově za Hanáky nastoupil k 334 mistrovským utkáním, v nichž vstřelil 10 gólů. Čtyřikrát si vyzkoušel evropský pohár a v české nejvyšší soutěži zapsal 255 duelů a 4 branky.

Odchovanec Šumperku a Sigmy Olomouc si po přesunu do modrého dresu odskočil pouze na hostování do Jihlavy, Žižkova a Lipové. Jinak běhal po trávnících jen v dresu Sigmy.

Poslední dvě sezony strávil už v druholigovém béčku, v té poslední zvládl sedmnáct zápasů, osmnáctý a zároveň poslední v kariéře by měl přidat v sobotu. Se Sigmou se tak rozloučí po 24letech, protože do klubu přišel v roce 2000.

„Je to poslední zápas sezony, kdy se může stát cokoliv a zároveň to bude můj poslední zápas za Sigmu,“ říká v klubovém videu Michal Vepřek. Mohl by se rozloučit triumfem ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Pokud se spoluhráči utkání zvládne a zároveň Dukla prohraje s béčkem Sparty, tak bude slavit béčko Sigmy vítězství v soutěži.

