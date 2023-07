Svou domácí premiéru v novém ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY má za sebou i béčko olomoucké Sigmy. To v pohledném zápase s téměř až ligovými parametry nakonec nestačilo na brněnské favority. A to i přesto, že bylo ve velké části zápasu lepší. Na tiskové konferenci se o zápase rozmluvil záložník Štěpán Langer, který odehrál celých 90 minut a v závěru byl blízko vyrovnání.

Štěpán Langer při zápase s Brnem | Foto: Deník/David Kubatík

„Utkání se dnes lámalo našimi inkasovanými brankami. Jinak si ale myslím, že jsme na tom byli herně minimálně stejně jako Brno a celkově jsme jej potrápili docela dost. Měli jsme i pasáže, kdy jsme své vedení mohli navýšit, což nám ale bohužel nevyšlo a soupeř nás za to potom potrestal," pokyvoval po zápase hlavou 22letý záložník.

V tomto zápase jako by se vyměnily role favorita a outsidera. Brno, od kterého se letos nečeká nic jiného, než návrat mezi ligovou elitu, totiž bylo velkou část zápasu v defenzivě a vyčkávalo na brejky. A právě z nich nakonec vstřelilo i své dvě branky, díky kterým si odvezlo důležité tři body.

„To nás opravdu velice mrzí. Myslím si, že v takovéto situace Zbrojovka letos moc často nebude. I potom jsme ale měli šance alespoň na srovnání. Já osobně třeba v 90. minutě, kdy jsem se to snažil dávat Berkovcovi do protipohybu, ale bohužel mi to vystihl. Vytvořili jsme si také dost náznaků šancí, které jsme nedotáhli do konce," pokračoval 22letý borec.

O onen obrat ve skóre se nakonec zasloužili dva nejzkušenější brněnští ofenzivní hráči, kterými jsou 35letý Jakub Řezníček a jen o tři roky mladší Roman Potočný. „Za to nás trenér asi nepochválí, protože přesně na tyto dva jsme se chystali nejvíce. Bohužel ale ti dva mají takovou individuální kvalitu, že jim stačí dát metr a oni vás za to potrestají," lomil rukama.

„Myslím si ale, že jinak jsme ty dva do žádných větších šancí nepouštěli. Dnes jim ale stačila jen jedna," dodal ale hned nato.

I přes všechnu nespornou herní kvalitu, kteoru olomoucká rezerva v zápase proti favoritovi ukázala, si je ale Langer vědom chyb, které kdyby se nestaly, mohla se pozápasová tisková konference nést v úplně jiném duchu.

„Góly pramenily ze špatné domluvy a nedostatečného presinku. Byli jsme zbytečně moc nahoře. Nebyli jsme důrazní ani v krajních prostorech a nechali soupeře dojít až před bránu. Je to poučení i v tom, abychom se příště nebáli dělat i taktické fauly v bezpečné vzdálenosti od naší brány. Všechny tyto situace si ale ještě dodatečně prostudujeme na videu," uzavřel Štěpán Langer.

První možnost ke zlepšení se béčku olomoucké Sigmy otevře již tuto středu, když pocestuje v rámci vloženého třetího kola na půdu aktuálně druhé Jihlavy. Ta má zatím na svém kontě stoprocentní bodový zisk, když nejprve doma porazila po obratu Opavu a následně dokázala otočit i zápas druhého kola na hřišti brněnské Líšně.