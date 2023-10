Fotbalistům olomouckého béčka se aktuálně příliš nedaří. Radost ze tří vítězství v řadě vystřídalo vystřízlivění z dalších dvou porážek. Ani v jednom z těchto dvou prohraných zápasů však nebyli svěřenci kouče Janotky horší, ba naopak. Selhali však v koncovce a prohráli vždy 0:1. V zatím posledním utkání proti pražské Dukle navíc inkasovali poté, co David Kozel zakroutil míč ze standardky rozehrané u rohového praporku přímo do Trefilovy sítě.

Tomáš Janotka | Foto: SK Sigma Olomouc

„Když dostaneme gól od praporku, tak je asi jasné, čí je to chyba. Tohle prostě gólman musí zvládnout. Tady se není vůbec o čem bavit. Gólmani jsou od toho, aby nějakým způsobem tým podrželi. A to nejen v situacích, které by zvládat měli, ale ideálně by ještě měli něco přidat. Mají ale smůlu v tom, že jsou na tom hřišti poslední a když udělají chybu, jde to vždy vidět," říkal po zápase lehce zklamaný trenér sigmácké rezervy Tomáš Janotka.

Dva poslední druholigové zápasy, které béčko Sigmy odehrálo doma, měly svým průběhem něco společného. To něco byla parádní hra Hanáků po téměř všech směrech. Tím jediným, který jim však nevycházel, byla koncovka. V obou případech se pak jednou prosadil soupeř a tři body z Androva stadionu putovaly nejdříve do brněnské Líšně a následně i na pražskou Julisku.

„Bohužel nám v posledních dvou zápasech chybělo to, co jsme měli v zápasech v Opavě, proti Příbrami nebo v Kroměříži. Je ale jasné, že kluci ještě ty zkušenosti nemají a tímto si zkrátka a dobře potřebují projít. Je ale bez debat, že střelecký apetit musíme do budoucna výrazně zvýšit.

FOTO: Béčko Sigmy s Duklou nepropadlo, prohrálo ale gólem z téměř nulového úhlu

Jak olomoucké béčko, tak hlavně olomoucké áčko se v posledních týdnech muselo potýkat s velkým množstvím zraněných hráčů. Ve druhém poločase nastoupili v modrém dresu na trávník dokonce dva osmnáctiletí Adamové Uriča a Proniuk. Janotka v tom ale velký problém nevidí.

„Áčko bylo omezeno velkým počtem zraněných. To jsou věci, které se předvídat nedají a následně nabourávají scénář, který si trenér připravil. Ten pak musí reagovat pružně. My ale máme konkurenceschopné hráče a to, že tam na posledních dvacet minut nasadím Proniuka a Uriču je naopak skvělé. Plně to také zapadá do DNA našeho klubu. Zranění jednoho je prostě příležitostí pro někoho jiného," vysvětluje na závěr Tomáš Janotka.

Šanci na protržení smolné série budou mít jeho svěřenci už tuto sobotu, kdy odcestují na hřiště aktuálně šestého Táborska, které je před nimi o sedm bodů, ale v poslední době opravdu nezažívá vydařené období. Po úvodních čtyřech výhrách totiž z dalších sedmi zápasů uhrálo už jen jednu a k tomu tři remízy.