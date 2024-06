Kevin Huňa. Příbramský rodák, který se však už ve velmi mladém věku přesunul do olomoucké Sigmy a nyní už poměrně hlasitě bije na dveře kabiny druholigového B-týmu. Společně s dalšími olomouckými mladíky nastoupil k prvnímu přípravnému zápasu proti Opavě (1:1) a nutno dodat, vydržel na hřišti celých 67 minut a nutno dodat, že na něm ani náhodou nezanechal špatný dojem.

Neproměněná penalta Davida Jaji v přípravném zápase béčka Sigmy proti Opavě | Video: Deník/David Kubatík

„Samozřejmě si jsem vědom toho, že ve hře byly některé nedostatky, které bych chtěl určitě napravit. Na druhou stranu, s klukama jsme měli teprve dva tréninky v počtu,ve kterém se dalo alespoň něco dělat. Tohle pak byl takový přivítací zápas a myslím, že splnil všechno, co jsme potřebovali. Vyzkoušeli jsme i nějaké nacvičené akce," říkal tento teprve devatenáctiletý záložník těsně po zápase.

Nebyl to ale jeho první kontakt s dospělým fotbalem. Už během zimní přípravy si totiž, ještě pod trenérem Janotkou, zahrál několik zápasů a naskočil dokonce i během domácího zápasu 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti Táborsku, byť až v 87. minutě. Nyní však má nemalou šanci na to, aby si druholigovou sezonu vyzkoušel mnohem plnohodnotněji.

„Určitě to bude těžké, s tím do toho ostatně jdeme všichni. Já osobně se budu trenérům snažit ukázat to nejlepší, co ve mně je a doufám, že se budu postupně zlepšovat a nakonec budu týmu nápomocen i směrem do sezony," uvedl a zmínil i zvýšenou motivaci po minulé sezoně snů: „Už jen hrát za Sigmu Olomouc v mládeži je velká čest. Když jsem ale viděl tu minulou sezonu béčka, po které šlo navíc osm hráčů do áčka, tak je mi jasné, že to tady funguje včetně posunu mezi týmy a je tady šance to opravdu někam dotáhnout."

FOTO: Sigmácká rezerva rozehrála letní přípravu remízou s Opavou

A kde tento mladý talent vidí své vlastní silné a slabé stránky? „Jsem silný hlavně směrem dopředu. Mám celkem dobrou techniku a herní myšlení a snažím se to na hřišti prodat. Zapracovat naopak ještě budu muset na soubojích a hrou do defenzivy," popisuje.

Kevin Huňa už má také za sebou svůj první reprezentační sraz, kam si ho vytáhl trenér výběru do 20 let Pavel Šustr. „Jsem strašně rád, že jsem tam byl vytažen. Budu se tam teď snažit objevovat častěji. Priority jsou ale jinde. Půjde teď o úspěšné připojení k B-týmu, odehrání co nejvíce zápasů v sezoně a postupem času i o nakouknutí do první ligy," uzavřel Kevin Huňa s pořádnou dávkou optimismu a bojovnosti v hlase.