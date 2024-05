„Po poločase, kdy to bylo 3:0, to vypadalo opravdu hezky, ale hotovo ještě určitě nebylo. Do druhého poločasu jsme pak nevstoupili úplně dobře a soupeř se klidně mohl chytit nějakým jedním gólem. A to jsme rozhodně nechtěli dopustit. Museli jsme tedy bojovat až do úplného konce," popisoval 23letý záložník a kapitán týmu klíčové momenty zápasu a dodal: „Věděli jsme také, že proti nám stojí velmi mladí fotbalisté, kterým moc nechutná důraz. Snažili jsme se jim tedy hru co nejvíce znechutit."

Sigmácká rezerva zažívá něco, co není příliš běžné ani u áček, natož pak u B-týmů působících ve druhé nejvyšší soutěži. Už v osmi zápasech v řadě totiž její hráči nepoznali nic jiného než tříbodové vítězství a celkově pak z dvanácti jarních utkání vyhráli desetkrát, k čemuž přidali i bod za remízu na Žižkově. Jedinou prohru pak paradoxně Janotkovi svěřenci zapsali pouze v krajském derby na hřišti ještě stále o záchranu bojujícího Prostějova.

Jejich náskok na třetí Vyškov je tak už pětibodový a dvě kola před koncem navíc ztrácí stejný bodový počet i na první a již jistotu postupu držící pražskou Duklu. Existuje tedy stále matematická šance, že pokud by svěřenci Petra Rady třeba už propadli slavení, mohli by toho Hanáci využít a celou soutěž nakonec i vyhrát.

„Vůbec nevím, jestli tady někdy dříve ve druhé lize podobná série byla. Spíše ale asi ne. Nemohu teď k tomu říct nic jiného, než že je to prostě sen. A jestli můžeme skončit první? No, je to možné. Naším hlavním cílem je ale v obou zápasech vyhrát a udržet to druhé místo. To by bylo super," říká.