Béčko Sigmy má nového trenéra. Stal se jím bývalý hráč Sigmy a dosavadní trenér olomoucké devatenáctky a také asistent u reprezentační osmnáctky Tomáš Janotka. Ten funkci převzal po dlouholetém lodivodovi olomoucké rezervy Augustinu Chromém, který v posledních dvou letech s týmem dokázal postoupit do druhé ligy a následně s ním uhrát velice solidní osmé místo. Dnes, 21 června, pak Janotka vedl první trénink letní přípravy.

Úvodní trénink přípravy B-týmu Sigmy Olomouc (21.6.2023) | Video: Deník/David Kubatík

„Osobně to vnímám jako důvěru ke mně. Je to další postup v trenérské hierarchii v rámci Sigmy Olomouc. Jinak tedy pouze navážu na spolupráci s kluky, se kterými jsem se už potkal a až na nějakou výjimku je všechny znám. Mé převzetí funkce jsme řešili už asi dva měsíce a líbilo se mi, že jsme našli společnou řeč v rámci nastavení a fungování týmu," říká novopečený kouč druholigového B-týmu Tomáš Janotka.

Ten tvrdí, že nemá ani žádné obavy z toho, že se najednou, z roku na rok, přesunuje do profesionální soutěže, kde je již jiná kvalita a mnohé věci v ní fungují rozdílně. „Jdu do toho samozřejmě s respektem, ale také bez zbytečných obav. Kdo je zvyklý dělat pod panem Minářem, tak ví, že tlak je v podstatě neustálý," uvádí.

Matador zůstává

Dobrou zprávou pro něj může být, že v týmu bude i nadále pokračovat sigmácká legenda, čerstvě 38letý Michal Vepřek. „Bavili jsme se spolu o tom a mým přáním bylo, aby ještě pokračoval. Je to zkušený matador, který je klukům prospěšný v propojení kabina - hřiště a zejména v předávání svých bohatých zkušeností," zdůrazňuje.

Klidný může být také v tom, že kádr celkově nedoznal příliš mnoha změn oproti minulé sezoně. Z dorostu se do něj posunuli pouze Jan Koutný, Mikeš Cahel, Patrik Michl, Adam Uriča a Adam Proniuk. Část z nich se ale dle Janotkových slov k týmu připojí až v nejbližších dnech, aby měli dostatečné volno. Některých se totiž týkaly reprezentační povinnosti a devatenáctka skončila sezónu později než béčko. To samé platí i pro Jakuba Coufala, který hostoval v třetiligovém Uničově. Minimálně do konce června se bude s týmem připravovat i devatenáctiletý Nigerijec David Jaja, který na jaře působil v Liberci.

„Kádr je až na nějaké malé rozdíly ustálený z minulého roku. Posunů opravdu moc nebylo. Do přípravy půjdeme ve velkém počtu hráčů a zúžení přijde až v momentě, kdy to budeme cítit a bude se řídit zdravotním stavem a předvedenými výkony jednotlivých hráčů. Jinak, když pominu Michala Vepřeka, bude v kádru nejstarším hráčem Jiří Spáčil, který je ročník 99. Jinak to všechno budou ročníky 2000 až 2005," popisuje Janotka.

Za minulou sezonu patří týmu kredit

A jak to bude se sezonními ambicemi? Nutno totiž říci, že nový trenér bude mít skutečně na co navazovat. Tým vedený Augustinem Chromým ve své loňské druholigové premiéře totiž dosáhl na velice solidní osmé místo, když z celkového počtu 30 zápasů dokázal hned devatenáctkrát dosáhnout na body. Konkrétně se jednalo o deset výher a devět remíz.

„Nebude to nic lehkého. Téměř polovina tabulky až do posledních kol bojovala o záchranu a klukům i realizačnímu týmu v čele s panem Chromým patří velký kredit za to, s jakým předstihem se těmto nepříjemnostem vyhnuli," říká.

Všechno lze skloubit

Kromě nového postu trenéra olomouckého béčka je ale Tomáš Janotka i asistentem trenéra u české reprezentační osmnáctky. Musela tedy jednoznačně přijít otázka, jakým způsobem hodlá tyto dvě náročné funkce skloubit dohromady.

„Všechno lze skloubit. Když jsme se s panem Minářem o tom bavili, tak jsme si vyhodnotili, že je přínosné být asistentem trenéra u reprezentace. Mám totiž větší přehled o ostatních hráčích a můžu případně i pomoci do nominace těm našim. Navíc je to i dobrá vizitka pro klub," bere ale i tuto výzvu s klidem a nadšením.

Béčko? Přestupní stanice

Obecným problémem B-týmů je pak také to, že není nikdy jisté, kdo za ně do zápasu vlastně nakonec nastoupí. Může se tak lehce stát, že se trenér s týmem přes týden připravuje na určité situace a den před utkáním se dozví, že si některé z nich vybral trenér A-týmu. I tohle však bere Janotka spíše s úsměvem.

„Beru to prostě jako fakt. Zažil jsem si to navíc už i z pozice hráče. Můžete se cítit skvěle a mít formu, ale zrovna přijde na Vaši pozici konkrétní hráč z áčka a nic s tím nenaděláte. Vím tedy, že i ti kluci to nemají jednoduché, ale jejich cílem by mělo být, aby se v tom béčku neusadili na dlouhou dobu. Měla by to totiž pro ně být spíše taková přestupní stanice ve směru do ligy," uzavřel.

Program přípravy olomouckého B-týmu:



21. června: první trénink

24. června, 13.00: Jihlava – Sigma B

1. července, 11.00: Prostějov – Sigma B

5. července, 17.00: Sigma B – Kroměříž (Slatinice)

8. července, 10.30: Sigma B – Vyškov (Slatinice)

11. července, 10.30: Kvítkovice – Sigma B (Otrokovice)

15. července, 11:00: Sigma B – Žilina (Andrův stadion, hřiště č. 2)