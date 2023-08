Čtyři zápasy FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY má za sebou na lavičce béčka Sigmy Olomouc Tomáš Janotka. Na úvodní výhru však stále čeká. Jedním z důvodů může být také zahazování penalt. V posledním utkání proti Prostějovu to byla už třetí neproměněná v tomto ročníku a rezerva ligového celku má na kontě pouze dva body.

SK Sigma Olomouc B - Žilina B, Tomáš Janotka | Foto: SK Sigma Olomouc

Nečekal jste, že první vítězství už budete mít za sebou?

Je to tak. Určitě máme méně bodů, než jaký je herní projev týmu. Ve Varnsdorfu, doma se Zbrojovkou i v Jihlavě to směrem do ofenzívy bylo dobré. I proti Prostějovu druhý poločas. Po bodíku se ale posun v tabulce dělá těžko. Budeme bojovat a je před námi celá sezóna.

Budete něco měnit?

Nám se sestava přirozeně mění s pohybem mezi kádry áčka a béčka. Je to přirozená věc. Měli jsme problémy se zdravotním stavem hráčů na krajních becích. Museli jsme si s tím pohrát. Potřebovali bychom mít obranu konsolidovanější, ale když přijde z áčka Fanda Matys, tak může týmu pomoct. Ale jde o změnu. Musíme hrát fotbal, který bude mít koule, drajv a energii, jak by měly hrát B-týmy s mladými hráči. Je jasné, že bude vždy určitá dávka nezkušenosti. Potřebujeme zlepšit míru agresivity a důrazu. Lépe dostupovat osobní souboje. V tom není vyzrálost našich hráčů taková, jakou bychom si představovali.

Problémem můžou být tři neproměněné penalty.

Je to luxus, když neproměníte třetí penaltu. Je to jeden z klíčových faktorů, které dělají zápas. Už jiní bombarďáci nedali penaltu. Věřím, že se najdou hráči, kteří na sebe odvahu a zodpovědnost příště vezmou. Ať už to bude znovu Štěpán Langer, kterému věřím. Věřím, že se nestane, že by podruhé za sebou neproměnil.

Neproměněné penalty vás ale stojí body. Ve Varnsdorfu i s Prostějovem jste mohli vyhrát.

Jednoznačně. Fotbal je o gólech a penalta je jeden z faktorů, které určují výsledek. Bohužel ale si s tím exekutoři neporadili dobře i přes to, že den před utkáním si to určení hráči zkoušeli. Je to o mentální odolnosti. Je jasné, že nás to stojí důležité body, musíme ale dát gól z jiných šancí. Tak to je.

Nehrál v případě neproměněné penalty Langera roli podmáčený terén?

Nemyslím si. Bavil jsem se s ním o tom. Stranu, kterou si určil v hlavě, si vybral dopředu. Ale bohužel to překopl. Šel lehce do záklonu. Je to o lepší koncentrovanosti.

Nečekal jste v utkání více od posil z áčka Filipa Zorvana či Jakuba Přichystala?

Někdy to může být kontraproduktivní, když přijde více hráčů z áčka. Ti kluci by ale měli být vnitřně sami dobře namotivovaní, s chutí předvést se v nejlepším možném světle, aby ukázali, že nepatří sem, ale do základní sestavy A-týmu. Na jejich výkon jsme dnes měli větší očekávání. Klubovým cílem pro tento víkend bylo vyhrát v sobotu na Slovácku a v neděli doma nad Prostějovem. I proto jsme se pokusili pro výhru udělat maximum. Chtěli jsme více vytížit hráče A-týmu a zároveň pomoct béčku, bohužel se to nepovedlo. Někdy to tak prostě je.

S áčkem na Slovácku nebyl Yunusa Muritala, nehrál ani za béčko. Proč?

Celý týden komunikujeme o sestavě. Tentokrát místo Muritaly dostal přednost Denis Kramář, který odehrál skvělý druhý poločas. Mohl i rozhodnout. Gól měl na kopačce. Snažíme se o nějakou vyváženost.

Jak hodnotíte utkání s Prostějovem?

Jasným cílem bylo získat tři body. Byl to zápas dvou poločasů. V prvním jsme tahali za kratší konec. Prostějov byl lepší v kombinaci, nasazení a pohybu. Vytvořil si více brankových příležitostí. Druhý poločas oživilo střídání. Přineslo tomu energii, elán a výrazně zlepšený pohyb. Měli jsme od úvodu dobrou aktivitu a šli jsme za vyrovnáním a nakonec jsme mohli i vyhrát. Nevím, zda by vítězství bylo zasloužené, ale dalo se vyhrát.

Co jste si o poločase řekli?

Potřebovali jsme zlepšit pohyb. Postrádal jsem u mužstva nabídku. Nechali jsme stopery na holičkách. V momentě, kdy jsme chtěli zakládat útok, tak nebyl dobrý pohyb. Nehráli jsme do stran. Kombinace byla příliš zdlouhavá a Prostějov ukázal, že umí velice dobře bránit. Je to kompaktní a vyzrálý tým, takže jsme se do jeho defenzivy těžko dostávali. Druhý poločas už jsme byli aktivnější a lépe jsme se pohybovali.

Na Andrově stadionu se hrál třetí zápas během týdne. V jakém stavu byl terén?

Fantastický. Na to, co tady bylo za počasí celou noc a celý den, tak hřiště bylo fantastické.

Přišlo jen 238 diváků. Není návštěva trochu zklamáním?

Možná ano, ale je to asi přímo úměrné počasí, které dnes nebylo letní. Jsme rádi za fanoušky, kteří přišli. Snad jsme je zlepšeným výkonem po změně stran trochu potěšili.