„Ve druhé půlce jsme se snažili navázat na tu první, což se nám docela podařilo. Měli jsme ale štěstí, když soupeř trefil tyčku a nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce," dodal pak ještě.

Tento jediný gól utkání vstřelil pět minut před koncem prvního poločasu po centru Filipa Uriči, kdy se Fiala trefil pro něj netypickým způsobem, a to hlavou.

„Typické to pro mě moc není, ale už mi ty góly prostě a jednoduše chyběly. I spoluhráči mi to už pomalu začínali trošku vyčítat. Dnes se to tedy povedlo a já jsem za to prostě moc rád. Zároveň je to pro mě i motivace k tomu, abych na své hře hlavou začal pracovat více," vysvětloval.

Přípravu na tento zápas měl ale Jan Fiala více než kvalitní. Den předtím totiž odjížděl s prvoligovým áčkem do Pardubic, kde dokonce v 79. minutě nastoupil na hřiště po vystřídání velezkušeného Martina Pospíšila. Pod trenérem Jílkem se jednalo o jeho už druhý letošní start.

„Je to pro mě velká motivace. Snažím se na každém tréninku i v každém zápase makat na sto procent a doufám, že těch příležitostí bude jen a jen přibývat. Je sice těžší se hned den po nástupu za áčko chystat zase na něco úplně jiného, ale dalo se to," popisuje.

Ihned potom se také jal vylíčit hlavní rozdíly mezi první a druhou nejvyšší soutěží. „První liga je přece jen mnohem rychlejší, fyzicky náročnější a soubojovější a já jsem velice rád, že se mi pomalu daří zvykat si na to. Hlavně ty osobní souboje už zvládám mnohem lépe než dříve. Rozhodně to ale neznamená, že bych už nemusel makat. Přesně naopak," uzavřel se správným nahecováním v hlase.