„Spadly tři týmy z ligy – Opava, Zbrojovka a Příbram, k tomu tam je stále Dukla nebo loni druhá Líšeň a další celky,“ potvrdil předseda Prostějova František Jura, že neočekává nic lehkého.

Přesto zůstává Prostějov ambiciózním celkem. Cíl je jasný, hrát nahoře. „Nemůžeme po třetí příčce v minulé sezoně říct, že budeme teď desátí. A ani bychom to neřekli, protože budeme mít vždycky vysoké cíle, i když se to někdy nepovede a vy nám za to dáte za uši,“ pokračoval Jura. „Chceme hrát kolem pátého místa, pokud se to povede, budeme spokojeni,“ dodal.

Klub musel sáhnout po úspěšné sezoně ke změně trenéra. Pavla Šustra, který odešel do Senice, nahradil Jiří Jarošík. „Jsem rád, že se nám jej podařilo přesvědčit, že Prostějov je pro něj dobrá štace. Věřím, že tady svoji trenérskou kariéru posune dál a dostane se až do ligy, ale také doufám, že s námi nějakou dobu zůstane,“ řekl Jura.

A Jarošík si musel kolem sebe tvořit kolektiv hráčů, protože o spoustu Prostějováků byl zájem v jiných klubech. „To je daň za úspěch, který přinesl, že ostatní týmy chtěly naše hráče. Proto ale fotbal děláme. Chceme hráče vychovat nebo obehrát, když přijdou z jiných mužstev a posunout je dál. Na druhou stranu je těžší ten kádr skládat,“ hodnotil předseda.

Odchody

Když dělali v Prostějově inventuru, zjistili, že kádr opustilo hned osm hráčů. Do Sigmy se vrátil v minulé sezoně sedmigólový Jakub Matoušek. „Myslím, že jsme mu pomohli k tomu, aby se udržel v ligovém týmu,“ pochvaloval si sportovní ředitel Prostějova Ladislav Dudík.

S Matouškem se z hostování do Olomouce vrátili i Štěpán Langer, Jiří Spáčil a Tomáš Zlatohlávek. „První dva jmenovaní zůstávají prozatím v Sigmě B, protože u nás neměli tolik herního vytížení,“ řekl Dudík.

Naopak Zlatohlávek míří do jiného druholigového celku. Posílil Vlašim. „Měli jsme o něj zájem, volal jsem mu hned, jak jsem se dozvěděl, že jej můžu kontaktovat, ale řekl, že u nás byl spokojený, ale že by se rád posunul blíže k Praze,“ uvedl Dudík.

Do ligové Mladé Boleslavi pak zamířili Davidové Píchal a Jurásek – Píchal na hostování s opcí, Jurásek na přestup. Dále Šimon Šmehyl odešel do Komárna. „Ještě Jan Šteigl nás požádal kvůli práci o ukončení profesionální smlouvy a my jsme mu vyhověli,“ dodal Dudík. Zkouška ve Vyškově naopak nedopadla Michaelu Sečkářovi, který se vrátil do tréninku s Prostějovem

Příchody

V šatně se během přípravy protočilo spoustu nových tváří, které klub testoval. Neuspěli Grygar, Trefil, Pittner, Uzlík, Dziuba, Vrba, Panagou či Pozatzidis.

Naopak hlavní a hvězdnou posilou je pětatřicetiletý Petr Jiráček. „Jsem rád, že se nám povedlo jej přivést. Hodně jsme o něj stáli, chtěli jsme jednoho zkušeného hráče, který má pořád co nabídnout. Doufáme, že nám nyní pomůže stabilizovat tým a v příští sezoně hrát o baráž, což je dlouhodobý cíl klubu,“ nastínil Jura.

Dalšími novici jsou Vasil Kušej z Dynamo Drážďany, Filip Žák z Blanska a Marek Hausknecht ze Sigmy. „Vasila trenér Jarošík vedl už v Ústí a přesvědčil nás ve všech třech zápasech, že je velice dobrý hráč. Žák je šikovný a rychlý útočník, který může hrát i na kraji nebo pod hrotem, takže takový univerzál. Hausknecht se nám líbil už před půl rokem, ale kvůli tomu, že by nedostával tolik příležitostí, tak tady bude hostovat až nyní. Udělal dojem i na trenéra,“ hodnotil posily Dudík.

Posilování ale ani týden před prvním ostrým zápasem není u konce. S Prostějovem nadále trénují čtyři hráči, u kterých se o jejich budoucnosti teprve rozhodne. Jedná se o Jakuba Vichtu z Uničova, volného hráče Milana Kadlece, Roberta Bartolomea z Blanska a nově se na zkoušku připojil k týmu Martin Vlachovský z Karviné.

Prostějov potřebuje vyřešit hlavně pravou stranu. „To je naše achillova pata. Museli jsme reagovat na poslední chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že Matoušek zůstane v Sigmě,“ potvrdil Dudík.

O osudu zmiňovaného kvarteta hráčů se rozhodne po sobotní domácí generálce s Rosicemi, která je na programu v 10.30. „Je to nestandardní, že ještě nejsme kompletní, ale bylo na to strašně málo času,“ uzavřel Jura. Do ligy vstoupí Prostějov 24. července domácím duelem s Příbramí.