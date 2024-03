Nejzajímavější duel pro dva týmy z Olomouckého kraje čeká v sobotu 1. SK Prostějov a Sigmu Olomouc B. V rámci hanáckého derby se utkají na stadionu HFK Olomouc a obzvláště pro Prostějov, který je poslední, půjde o nesmírně důležitý zápas.

Sigma B - Prostějov | Video: Michal Muzikant

Odlišné vstupy do jarní části sezony prožily týmy Prostějova a rezervy Sigmy. Zatímco Eskáčko pod novým trenérem Radimem Kučerou prohrálo na béčku Sparty 0:4 a nedalo mu tak ideální dárek k padesátým narozeninám, Sigma B si poradila na Andrově stadionu s Jihlavou přesvědčivě 3:0.

„Zápas se nám povedl až nad očekávání skvěle. Výsledek 3:0 hovoří za vše, udrželi jsme čisté konto, navíc předvedená hra byla velice dobrá. Z tohoto pohledu jsme jednoznačně spokojení, jak se ale říká, jedna vlaštovka jaro nedělá. Je před námi kus práce a dřiny. Hned následující zápas napoví,“ hodnotil pro klubový web olomoucký kouč Tomáš Janotka.

Jeho tým je v tabulce desátý s 23 body, naopak Prostějov poslední s patnácti. Za béčko Sigmy se může proti bývalému celku postavit Jakub Elbel, naopak na straně Prostějova bude hned několik hráčů, kteří prošli olomouckým celkem. V kádru jsou Ondřej Ševčík, který ale pro zranění bude chybět, dále pak Jan Štěrba, Radek Látal, Jakub Matoušek, Patrik Slaměna, Jakub Habusta, Tomáš Malec a Adam Bednár, který však vzhledem k hostování právě ze Sigmy proti svému mateřskému celku nemůže nastoupit.

Z profi fotbalisty policajtem. Sigmák Kopecký vzpomíná na vyřazení Dortmundu

„Čeká nás trošku zvláštní utkání. Budeme hrát v Olomouci s Olomoucí, oba týmy budou svým způsobem doma. Ale my v Holici trénujeme, to bude trošku naše výhoda. Myslím, že přijdou lidi, to bude fajn,“ říká pro web 1. SK Prostějov jeho lodivod Radim Kučera, který v Sigmě Olomouc zanechal velkou stopu.

Úvodní měření sil v této sezoně vítěze nenašlo. Tehdy ještě seděl na lavičce Prostějova Michal Šmarda a Eskáčko po trefě Malce vedlo, následně nedal Langer penaltu, ale srovnat se povedlo Šípovi. V předchozím ročníku pak oba duely opanovala Sigma o dvě branky.

Béčko Sigmy v pondělním duelu s Opavou posílili hráči z áčka v podobě Singhateha, Fialy či Deleho. To se však v sobotu příliš očekávat nedá, protože ligové áčko čeká od 18 hodin duel na Baníku Ostrava.

„Jednoduché to nebude, ale pro nás neplatí nic jiného, než že půjdeme tvrdě za vítězstvím. Béčko Sigmy vstoupilo do jara dobře, ale proti nám nastoupí jiná sestava. Nebudou v ní posily z Áčka, takže pro nás to bude trošku neznámá, ale s tím si musíme poradit,“ je si vědom Kučera.

Na zápas bombardérem. Gottwald hrál v Koreji, Číně, vyhrál univerziádu v Buffalu

„Radim je můj kamarád, myslím si, že spolu máme hodně zážitků z kabiny i ze hřiště. Přeji mu úspěch v trenérské kariéře. V sobotu ale tohle všechno půjde stranou, musíme v první řadě myslet sami na sebe, abychom byli úspěšní. Nebude to jen o nás dvou, v týmu Prostějova je hodně bývalých sigmáků, kluci se velmi dobře znají, z tohohle pohledu bude sobotní zápas velice prestižní,“ dodal Janotka.

„Prostějov má dostatečně velkou kvalitu na to, aby zabojoval o záchranu. Pro oba týmy bude sobotní zápas obrovsky důležitý. První jarní zápasy často nebývají o sehranosti, ale o tom, kdo to více urve, kdo bude bojovnější, zkrátka kdo více půjde za vítězstvím. Rozdíly v kvalitě týmů se v prvních utkáních stírají,“ pokračoval olomoucký kouč.

„Nemůžeme se dívat, jestli se bude hrát hezký fotbal, bylo by to ideální, ale hlavně si přeju, abychom na konci měli tři body. Tomu musíme na hřišti všechno podřídit. Věřím, že na hráčích bude vidět odhodlání odčinit porážku z prvního jarního kola. Potřebujeme se dostat do situace, kdy zvedneme naši psychiku. Doma musíme brát tři body a z venku něco přivést. Tudy vede cesta k záchraně,“ uzavřel Kučera.

Utkání startuje v sobotu v 10.30.

FINÁLE! Volíme nejlepšího fotbalového trenéra. Bude to ten váš? Hlasujte!