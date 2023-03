Béčko Sigmy Olomouc porazilo v dohrávce 18. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na svém hřišti Prostějov 2:0. V ne příliš pohledném utkání rozhodla trefa Jakuba Přichystala. Tři body pečetil minutu před koncem z penalty Tomáš Zlatohlávek.

SK Sigma Olomouc - 1. SK Prostějov, Jakub Přichystal | Foto: SK Sigma Olomouc

Do hanáckého derby vstoupilo notně posílené béčko Sigmy s brankářem Macíkem, obránci Chvátalem či Poulolem, Zmrzlým na defenzivním záložníkovi a Vaněčkem, Přichystalem či Matouškem na ofenzivních postech. Naopak kouči Chromému chyběl zkušený kapitán Vepřek a nemohl využít ani Spáčila, Slaměnu a Slavíčka.

„Hráči z áčka nenastoupili kvůli tomu, že bychom se chtěli nějak výrazně posilňovat, ale protože nám chyběli někteří kluci, kteří se v tréninku smolně zranili,“ sdělil na úvod trenér Sigmy Augustin Chromý.

Na druhé straně se musel trenér Pavel Šustr obejít bez Samuela Kuliga, který v minulém duelu viděl čtvrtou žlutou v sezoně a na soupisce nebyli ani Stříž, Vlachovský, Moučka a dlouhodobě zraněný Pinc.

Nepříjemnost pro hosty přišla ještě před startem utkání. Původně byl v sestavě Jakub Bolf, ale nakonec jej od úvodní minuty nahradil David Píchal. „Kuba přišel před zápasem, že celou noc nespal, měl zdravotní problémy. Když se šel rozcvičovat, tak se klepal, bylo vidět, že nemůže pracovat. Chtěli jsme hrát ofenzivně, takže jsme se rozhodli pro Bárta na pravém obránci, byť to není jeho post. Píchal vypadá zajímavě, tak dostal příležitost,“ objasnil prostějovský kouč.

První vážnější šance přišla až ve 24. minutě, po netaktickém faulu Poulola centroval ze standardky Koudelka, Bialek na zadní mířil mimo. Hned nato dostali stejnou možnost domácí. Po centru Chvátala hlavičkoval Poulolo těsně nad.

Velká ztráta. Sigmák Beneš je po operaci a možná má po sezoně. Vrací se jiní

Ve 28. minutě šla Sigma do vedení. Macík sice s rozehrávkou dlouho váhal, už to vypadalo, že ji Prostějovští vystihnou, jenže Bartolomeu následně propadl v souboji na půlce a Šíp z levé strany našel hlavu Přichystala, který dal svůj první gól v soutěžním duelu v dresu Sigmy.

„Propadli jsme jednou výrazně v presinku a následně jsme neubránili centr. Bohužel jsme prohrávali,“ litoval Pavel Šustr.

Vyrovnat mohl záhy Malec, ale hlavou těsně minul Macíkovu bránu. Ještě před poločasem mohl zvýšit vedení po rychlé akci Chvátal, jeho střelu ze šestnáctky ale nechtěně zpomalil tečující Vaněček a Vejmola tak pokus kryl.

Oba trenéři o poločase vystřídali, zatímco hostující pouze jednou, domácí i přes vedení hned třikrát.

Druhý poločas ale žádný záživný fotbal nenabídl. Ani jeden z týmů si nevytvořil tlak ani šance. Náznak přišel až deset minut před koncem, kdy po standardce z otočky přestřelil střídající Kramář. Chybu Blahuty následně nevyužil v úniku Matoušek. Prostějovský obránce svoji chybu napravil.

„Bylo vidět, že vázne kombinace, chyběla nám mezihra a rozehrávka. Nehráli jsme fotbal, který bych chtěl a na který jsme zvyklí. Pro ty kluky je to ale těžké, někteří spolu hráli poprvé, navíc jsou někteří po zranění a rozehrávají se,“ hodnotil Chromý.

Na druhé straně přišla největší šance na vyrovnání pár minut před koncem, kdy nachystal Malec palebnou pozici pro Chvěju, toho ale tváří v tvář vychytal Macík.

Kloužeš, přezuj se, slyšel Vodháněl od sudího. Poslechl a dvakrát slavil

Tři minuty před koncem udělal Fiala kličku Schaffartzikovi, který jej fauloval a domácí dostali výhodu penalty. K té si stoupl Tomáš Zlatohlávek a střelou po zemi doprostřed rozhodl, že tři body zůstanou na Andrově stadionu.

„Faul už přišel v době, kdy byla hra otevřená. Schaffa říkal, že byla,“ uznal hostující trenér. „Je jedno, v jaké sestavě Olomouc nastoupila, má kvalitu, což všichni víme, tak tomu musíme dát větší úsilí a emoce. Ne faulování, ale běžecky. Mám výhrady, že jestli chcete někoho přehrát, musíte mu utíkat a donutit ho hrát vaši hru. To se nám nedařilo,“dodal Pavel Šustr.

„Můžu kluky pochválit za bojovnost, že to odedřeli, ale do optimálního výkonu to mělo daleko. Asi to nebylo úplně ke koukání. Pro nás to jsou ale důležité body,“ uzavřel domácí kouč.

Díky nim se Olomouc dostala o dva body před svého pondělního soupeře a v tabulce je se čtyřiadvaceti body sedmá. Devátý Prostějov má po tomto kole náskok na sestupové příčky už jen tříbodový. V dalším kole navíc na jeho stadion dorazí první Příbram, rezerva Sigmy hraje na půdě čtvrté Karviné.

SK Sigma Olomouc B - 1. SK Prostějov 2:0 (1:0)

Branky: 28. Přichystal, 89. z pen. Zlatohlávek.

Rozhodčí: Zaoral - Pochylý, Žurovec. ŽK: Bialek. Diváci: 359.

Sigma B: Macík - Galus (46. Langer), Poulolo, Bednár, Chvátal - Zmrzlý, Dele - Šíp (46. Fiala), Přichystal (71. Kramář), Matoušek (90+1. Uriča) - Vaněček (46. Zlatohlávek). Trenér: Augustin Chromý.

Prostějov: Vejmola - Bialek, Schaffartzik, Elbel - Bartolomeu (84. Gabriš), Mach, Dano (84. Blahuta), - Píchal (78. Karásek), Koudelka, Rolinek (46. Chvěja) - Malec. Trenér: Pavel Šustr.