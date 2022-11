Ve 23. minutě se zástupci obou celků společně s rozhodčími radili, zda vůbec zápas kvůli husté mlze dohrát. Nakonec se ale rozhodli pokračovat dál.

Asi největší olomouckou šanci měl ve 36. minutě Zlatohlávek, kterému však pouhý krok chyběl k tomu, aby dosáhl na rychlý pozemní míč a doklepl jej do odkryté brány. Nakonec se ale on a s ním i ostatní Hanáci přece jen dočkali. Po zákroku Soukupa na Langera odpískal sudí Ulrich penaltu, ke které se postavil právě Tomáš Zlatohlávek a uspěl. Do šaten se tak odcházelo za jednobrankového vedení Sigmy.

„Langer se tam dobře cpal do vápna a soupeř ho při tom musel srazit. Za to ho chválím," vyzdvihl výkon svého svěřence trenér olomoucké rezervy.

Ani v druhém poločase mlha neopadla, na což domácí kabina zareagovala změnou barvy dresů z modré na červenou, která byla přece jen lépe vidět. Ani to však Olomoučanům k vítězství nepomohlo. Pouhých osm minut po změně stran totiž po několika zmatcích v olomoucké šestnáctce vyrovnal Miroslav Tureček a za další čtvrthodinu pak Jakub Selnar zaktoutil míč přímo z rohu až za Stoppenova záda.

„Ještě více než prohra samotná mě mrzí to, že jsme dobře rozehrané utkání v podstatě zahodili dvěma neubráněnými rohy. U prvního jsme nepochopitelně přestali hrát a druhý tam prošel přímo," mrzelo lodivoda Hanáků.

Velikou smůlu pak zaznamenal Zlatohlávek. Ten nejdříve po dobrém průniku napálil tyč a o chvíli později trefil i druhou z dalšího pokutového kopu. I kvůli tomu nakonec béčko Sigmy svůj poslední podzimní zápas prohrálo poměrem 1:2 a nyní musí čekat, na kterém místě přezimuje. Nejlépe to ale bude na devátém, úplně nejhůře pak na třináctém. Ani jedna ze zmíněných možností však není moc pravděpodobná.

„Dalším klíčovým momentem bylo neproměnění druhé penalty, kdy jsme mohli brát alespoň bod. Potom kluci sice bojovali a dělali všechno možné, ale srovnat se nám už bohužel nepodařilo," uzavřel své hodnocení Augustin Chromý.

SK Sigma Olomouc B - FC Vysočina Jihlava 1:2 (1:0)

Branky: 43. Zlatohlávek (pen.) - 54. Tureček, 67. Selnar.

Rozhodčí: Ulrich - Matoušek, Bureš. ŽK: Langer, Vepřek - Vedral, Soukup, Piško, Peřina, Křišťál, Tureček. Diváci: 200.

Olomouc B: Stoppen - Poulolo, Bednár, Vepřek - Slavíček, Sedlák (85. Šíp), Grygar (73. Fiala), Sláma (62. Hadaš) - Langer - Zlatohlávek, Košťál (46. Uriča). Trenér: Augustin Chromý.

Jihlava: Soukup – Křišťál, Vedral, Gabriel, Peřina – Tureček, Lacko – Piško, Selnar (90.+1 Zahradník), Ogiomade (46. Tall) – Araujo-Wilson (46. Fila). Trenér: Ondřej Smetana.