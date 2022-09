Zápas pro Hanáky skutečně začal více než katastrofálně. Ve třetí minutě otevřel skóre Memič a v šesté zvýšil již na 2:0 pro Karvinou Martin Zedníček. V tu chvíli se zdálo, že je v podstatě rozhodnuto a hosté podporování početnou skupinou příznivců ovládali dění na hřišti.

To se ale časem začalo měnit. Tři minuty před pauzou snížil na 1:2 Patrik Slaměna, dvanáct minut po změně stran vyrovnal Filip Slavíček a v 65. minutě odšpuntoval zátku olomoucké radosti Matěj Hadaš. V dalších minutách se sice hosté snažili o vyrovnání ze všech sil, ale Chromého svěřenci jim do finálního v euforii nic většího nedovolili.

„Je to cenné vítězství. Trénuji sice dlouho, ale snad ještě nikdy jsem nezažil, abychom za šest minut prohrávali 0:2 a pak to otočili. Klobouk dolů před kluky, kteří to nevzdali," zdůraznil olomoucký lodivod.

„Špatný začátek se dá přičíst nezkušenosti některých hráčů, protože v prvním poločase se někteří doslova hledali a než si zvykli na vysokého útočníka Durosinmiho, tak to trvalo možná dvacet minut. Prohrávali jsme s ním hlavičkové souboje a pak nedokázali posbírat míče," pokračoval.

„Pak si to tam ale Míša Vepřek lépe zorganizoval a najednou jsme zjistili, že se s nimi hrát dá. Dali jsme kontaktní gól a o přestávce jsem klukům řekl, ať prostě hrají, že nemáme co ztratit. A oni najednou začali hrát to, na co skutečně mají. Odměnou jsou nám tři body proti velice silnému soupeři. Mám z toho obrovskou radost," uzavřel Augustin Chromý.

SK Sigma Olomouc B – MFK Karviná 3:2 (1:2)

Branky: 42. Slaměna, 57. Slavíček, 65. Hadaš – 3. Memič, 6. Krčík. Rozhodčí: Kotala – Mikeska, Žurovec. ŽK: Vymětalík, Grygar – Nešický. Diváci: 609.

Olomouc B: Digaňa – Slavíček, Bednár, Vepřek, Galus – Hadaš (73. Fiala), Fabiánek (74. Uriča), Vymětalík (46. Grygar), Šíp (58. Košťál) – Slaměna, Zifčák. Trenér: Augustin Chromý.

Karviná: Ciupa – Krčík, Soukeník, Žídek – Zedníček (74. Mikuš), Boháč, Málek (62. Nešický), Rezek (62. Papadopulos), Cienciala – Memič (62. Bartl), Durosinmi. Trenér: Radomír Korytář.