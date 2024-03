Výborný vstup do jarní části FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY má za sebou rezerva olomoucké Sigmy. Ta totiž doma přivítala Jihlavu, která má zálusk na baráž, a naprosto s přehledem ji po přesných zásazích Singhateha, Fialy a Israela porazili poměrem 3:0. Udělali tak radost kromě sebe i svému trenérovi, který zrovna v ten den slavil své 42. narozeniny.

FNL: Olomouc B - Jihlava (4.3.2024) | Foto: Deník/David Kubatík

„Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě. Kluci tam dnes nechali úplně všechno a byli skvělí od první až do poslední minuty. A pokud si to správně vybavuji, tak Jihlava neměla prakticky žádnou brankovou příležitost. Lehké jsme to ale neměli, soupeř má totiž svou hru založenou na fotbalovosti a má tým složen velice dobře. My jsme jej ale předčili snad ve všech parametrech," liboval si trenér Hanáků a oslavenec v jednom Tomáš Janotka.

Hanáci začali utkání aktivněji a už v devatenácté minutě za to byli odměněni dělovkou Ebrimua Singhateha, který nekompromisně poslal míč do horní části branky. Potom následoval delší tlak hostů z Vysočiny, který však nevedl k ničemu vážnějšímu. Do šaten se tak odcházelo za stavu 1:0.

Ta pravá olomoucká smršť pak přišla po změně stran. Hned po pěti minutách se totiž míč ze standardky dostal k Janu Fialovi, který jej krásnou patičkou poslal do protipohybu brankáře Mastného a zvýšil na 2:0. A to nebylo všechno. Za dalších osmnáct minut totiž Olomoučané slavili znovu, když míč z rohu doplachtil na hlavu Deleho Israela a ten se nemýlil. Zbytek utkání se už dohrával v poklidu a pod olomouckou taktovkou.

„Ta sestava se poprvé sešla včera na tréninku, takže to bylo trochu s otazníkem. Musím ale říci, že všichni skvěle komunikovali a navzájem se doplňovali. Tyto body jsou pro nás navíc strašně cenné. Všichni totiž vnímáme, jak je soutěž vyrovnaná," pokračoval dobře naladěný oslavenec.

Díky tomuto úspěchu se navíc sigmáci s 23 body na kontě udrželi na desátém místě tabulky s pouhou dvoubodovou ztrátou na svého soupeře, který figuruje na místě pátém a naopak s šestibodovým náskokem na patnáctý Varnsdorf.

A jaká teď bude oslava, když je vlastně důvod hned k dvojité? „Nějaké občerstvení jsem si nechal až na další dny. Většinou totiž, když se něco koupí s předstihem, tak to pak nedopadá dobře. Věřím, že přes týden nám to bude chutnat výrazně více. Všichni budou po zásluze odměněni," uzavřel Tomáš Janotka s pohodovým smíchem v hlase.

SK Sigma Olomouc B - FC Vysočina Jihlava 3:0 (1:0)

Branky: 19. Singhateh, 50. Fiala, 68. Israel.

Rozhodčí: Bělák - Lakomý, Mojžíš. ŽK: Spáčil – Farka. Diváci: 302.

Olomouc B: Digaňa – Slavíček, Vepřek, Elbel, Matys – Spáčil, Langer, Israel (72. Mikulenka) – Uriča (80. Grečmal, 88. Fabiánek), Singhateh (46. Fiala), Šíp (72. Hadaš). Trenér: Tomáš Janotka.

Jihlava: Mastný – Svoboda, Piško, Tonbul, Farka – Lacko (86. Chytrý) – Selnar, Shudeiwa (54. Ogiomade) – Křehlík (54. Šancl), Sagna (72. Pešek), Franěk (54. Peřina). Trenér: David Oulehla.