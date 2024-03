Tak to je paráda. Fotbalisté B-týmu olomoucké Sigmy hostili v rámci devatenáctého kola FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY lídra tabulky z Vyškova a ač předváděná hra nebyla ani z jedné strany na bůh ví jaké úrovni, dokázali Hanáci nakonec díky přesné trefě Jáchyma Šípa zvítězit.

Radost hráčů olomouckého béčka po vstřelení gólu do sítě Vyškova | Video: Deník/David Kubatík

„Jsme obrovsky spokojení. Z hráčů jsem cítil obrovské odhodlání. Porazit první tým tabulky pro nás byla veliká výzva. Díky třem bodům jsme navíc tak trochu odřízli soupeře, kteří nás naháněli zdola," zářil na pozápasové tiskové konferenci trenér Tomáš Janotka.

V prvním poločase se oběma týmům nedala upřít snaha, příliš fotbalové krásy však nepředvedl ani jeden z nich. První větší šanci spojenou s ohrožením branky měl až ve 23. minutě hostující Schön, který přesprintoval po pravé straně a zpoza velkého vápna vypálil. Digaňa však s letícím míčem příliš problémů neměl.

A tak se pokračovalo dál v bitvě od šestnáctky po šestnáctku, kde se však útoky s železnou pravidelností zastavovaly. Hosté na tento vývoj zareagovali hned dvojnásobným střídáním ve 34. minutě. Ani to však nepomohlo, a tak se oba celky rozešly do kabin za stavu 0:0.

Druhá půle začala územní převahou Jihomoravanů. Největší šanci měl hned po změně stran z volného přímého kopu čerstvě vystřídaný Krška, jehož ránu směřující k pravé tyči vyškrábl Digaňa na roh.

Velkou šanci měla sigmácká rezerva v 61. minutě. Šíp poslal skvělý přízemní centr do vápna, kde už byli připraveni jeho spoluhráči. Míč ale na poslední chvíli jeden z obránců vytečoval nad bránu.

A pak to konečně přišlo. V 76. minutě si naběhl na Muritalaův centr Jáchym Šíp a poslal jej za záda bezmocného Stejskala.

Pět minut před koncem pak mohl na 2:0 zvýšit i Muritala, jeho střílený centr ale pouze dopadl shora na břevno. To ale ve výsledku nikomu v modrých dresech vadit nemuselo. Rezerva Sigmy si totiž výhrou nad tabulkovým lídrem notně zlepšila náladu po minulé prohře nad Prostějovem.

„Kluci skvěle pracovali do defenzivy a pustili soupeře do naprostého minima šancí. Čím dál tím víc bylo jasné, že to bude zápas o jednom gólu, což se nakonec i potvrdilo. A musím říct, že ten náš byl nádherný. Kluky musím pochválit, protože na hřišti nechali opravdu všechno," uzavřel Tomáš Janotka.

V tabulce už jeho svěřenci mají 26 bodů a dočasně se díky tomu posunuli na šestou příčku. Další zápas je čeká až v neděli 31. března na pražském Žižkově.

SK Sigma Olomouc B - MFK Vyškov 1:0 (0:0)

Branka: 76. Šíp.

Rozhodčí: Machálek - Pochylý, Ježek. ŽK: Fiala – Němeček, Delferriere, Štěpánek. Diváci: 339.

Olomouc B: Digaňa – Dohnálek, Sláma, Amasi (71. Zifčák), Israel, Fiala (71. Muritala), Matys, Hadaš (58. Šíp), Spáčil, Langer (58. Mikulenka), Křišťál. Trenér: Tomáš Janotka.

Vyškov: Stejskal – Štěpánek, Ilko, Němeček, Sylla – Lahodný (79. Svoboda), Mafwenta, Delferriere (46. Krška), Schön (34. Bayo), Diallo (34. Fomba) – Krollis (90. Nghabo). Trenér: Jan Kameník.