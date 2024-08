V rámci dohrávky čtvrtého kola Chance Národní ligy zajížděli fotbalisté béčka olomoucké Sigmy na půdu asi největšího favorita na postup do nejvyšší soutěže - do Zlína. A ač se jim dlouho dařilo držet bezbrankový stav a do toho si vytvořit i několik zajímavých šancí, nakonec v závěru inkasovali a stále tak zůstávají bez jediného vítězství.

Hanáci byli i přes to, že v zápase rozhodně nebyli favority, v úvodu aktivnějším celkem. V desáté minutě to zkoušel svou střelou Israel, o chvíli později pak i Langer. Gólman Dostál byl ale tam, kde být měl, a tak se skóre směrem na jejich stranu nepohnulo. Postupem času pak začalo přibývat šancí i na domácí straně, do šaten se však i tak šlo za bezbrankového stavu.

Po hodině hry centroval Chvátal, Dostál míč neudržel, ke střele se dostal Israel, ale rána mu nesedla. Následně se pak ještě hlavou snažil míč do brány dostat Šíp, i on byl ale nepřesný. Digaňa si pak na druhé straně poradil s šancemi Načkebii i Nombila a s další nebezpečnou střelou z kopačky Didiby si pak nemusel dělat vrásky, jelikož ta si to nakonec zamířila směr boční síť.

Nakonec se ale ševci gólu přece jen dočkali. V 82. minutě se prezentoval dlouhým autem od rohového praporku Didiba, Černín míč hlavou prodloužil na zadní tyč, kde střelou ze skluzu udeřil nikým nehlídaný David Tkáč.

„Jsem naštvaný, že jsme tento zápas nedovedli alespoň do remízového stavu. Vítězství jsme domácím darovali. Do konce zbývá deset minut, my máme míč v držení a něco zbytečně vymýšlíme u rohového praporku. To nás stálo dnes body. Myslím, že je vidět, že každý hráč, při takto vyrovnaných zápasech, musí mít absolutně pokoru a respekt. Nemůžeme si dovolit udělat takovou chybu. Naše úsilí a sympatický výkon, jakým jsme se prezentovali, byť to nebylo moc o fotbale, jsme tímto devalvovali. To mě hodně naštvalo a v kabině jsme si to vyříkali," řekl na pozápasové tiskové konferenci olomoucký kouč Miloslav Brožek.

„Hráči jsou hodně zklamaní. Byl to fyzicky náročný zápas, plný osobních soubojů na těžkém terénu, kde vázla kombinace na obou stranách. Myslím si, že jsme v ní byli mírně lepší, nebo alespoň snaživější. Nicméně to byl remízový zápas, maximálně o jednom gólů a o jedné chybě. My jsme tu chybu udělali, a proto jsem hodně vytočený," dodal ještě.

Jeho svěřenci tak padli na zlínské Letné nejtěsnějším možným poměrem, což však znamená, že se jim ani na čtvrtý pokus nepodařilo zvítězit. S dvěma body a skóre 1:5 aktuálně zaujímají čtrnáctou pozici ze šestnácti. Hůře už jsou na tom jen jejich krajští rivalové z Prostějova, kteří mají skóre 0:5 a Jihlava, která se sice už trefila dvakrát, inkasovala však osmkrát.

FC Zlín - SK Sigma Olomouc B 1:0 (0:0)

Branka: 82. Tkáč.

Rozhodčí: Cieslar – Líkař, Bělák. ŽK: Poznar, Nombil, Kopečný – Beneš, Matys, Ikugar. Diváci: 2031.

Zlín: Dostál – Kopečný, Černín, Simerský, Bartošák – Tkáč (90. Kulíšek), Nombil, Machalík (78. Didiba) – Vukadinovič (78. Reiter), Brandner (63. Načkebia) – Poznar. Trenér: Bronislav Červenka.

Olomouc B: Digaňa – Chvátal, Beneš, Matys, Leibl (71. Bednár) – Pospíšil (85. Kramář), Langer – Šíp (71. A. Uriča), Dele, Amasi (85. Proniuk) – Muritala (75. Ikugar). Trenér: Miloslav Brožek.