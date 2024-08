Yunusa Muritala poslal z penalty béčko Sigmy do vedení proti Jihlavě | Video: Deník/David Kubatík

Je to doma! Béčko olomoucké Sigmy si v pátém kole Chance Národní ligy připsalo na své konto první tříbodové vítězství. V souboji s poslední Jihlavou totiž dokázalo na Andrově stadionu zvítězit poměrem 3:1. Za Hanáky pak nastoupilo rovnou sedm hráčů, kteří včera večer absolvovali utkání prvoligového áčka ve slávistickém Edenu.

„Tým dnes ukázal charakter hned v několika aspektech. Bylo úmorné vedro a také tlak na oba dva týmy, že už konečně musí udělat nějaký výsledek. Na nás pak o to více, že jsme hráli doma. Měli jsme ale obrovskou vůli ten zápas vyhrát. Už od začátku jsme na soupeře nalezli a pořádně jej presovali," říkal po zápase viditelně šťastný olomoucký kouč Miloslav Brožek.

Celé čtyřbrankové divadlo započal ve 33. minutě Moses Emmanuel Amasi, kterého si na vzdálenšjší tyči našel Šípův přízemní centr. Díky jeho trefě do odkryté brány tak domácí vedli po prvním poločase 1:0, což jim i přes další šance Křišťála s Muritalou a dvou příležitostí hostů vydrželo až do minuty 60. Potom si totiž na dobrý centr naběhl jihlavský Miroslav Křehlík a vyrovnal.

Nerozhodný stav však vydržel pouhých osm minut. Po faulu ve vápně na Langera a odpískaném pokutovém kopu se totiž k míči postavil Yunusa Muritala a chladnokrevně i s přispěním tyče jej poslal za záda brankáře Soukupa. A za dalších pět minut už bylo vymalováno. Proniukovu přihrávku do vápna si do vlastní sítě srazil Michal Hošek.

„Jsem moc rád, že když nám soupeř z brejku vyrovnal, tak jsme se nepoložili a i nadále jsme se to snažili zvládnout. Hráčům jsem poděkoval především za to, jakým způsobem se zápasem nakládali. Myslím, že to byl náš zatím nejlepší výkon v sezoně. Chci také říci, že Jihlava byla velice nebezpečná ze standardek a brejků. Teď se pro nás ta soutěž už konečně musí pořádně rozjet," pokračoval olomoucký trenér.

Ten pak také vyzdvihl i výkony sedmi hráčů, jmenovitě Jana Koutného, Františka Matyse, Jakuba Elbela, Jáchyma Šípa, Dele Israela, Štěpána Langera a Yunuse Muritaly, kteří včera byli s olomouckým A-týmem v pražském Edenu a většina z nich, kromě gólmana Koutného, i nastoupila na hřiště.

„Byla to pro ně velká komplikace, jelikož přijeli někdy ve dvě ráno a rozhýbat se pak s minimem spánku a v takovém vedru fakt není nic jednoduchého. Klobouk dolů před nimi. Provázanost mezi áčkem a béčkem je maximální a to mě moc těší," řekl.

Béčko olomoucké Sigmy si tak připsalo do tabulky své první tři body a celkově jich má pět, což stačí na průběžné třinácté místo ze šestnácti. K tomu je však třeba dodat, že stejnou sbírku bodů má i desátá rezerva Sparty, jedenáctý Žižkov a dvanáctá Líšeň. O bod méně pak má Táborsko, o dva méně Prostějov a s pouhými dvěma body zůtává na dně Jihlava.

Příští utkání odehrají mladí Hanáci v neděli 18. srpna na půdě béčka pražské Slavie, které je nyní s šesti body osmé. „Je tam velká míra individuální kvality. My se ale na to připravíme tak, abychom jeli do Prahy bodovat," uzavřel Miloslav Brožek.

SK Sigma Olomouc B - FC Vysočina Jihlava 3:1 (1:0)

Branky: 33. Amasi, 68. Muritala (pen.), 73. Hošek (vl.) – 60. Křehlík.

Rozhodčí: Kotala – Mojžíš, Bureš. ŽK: Amasi, Muritala, Bednár, Jalovičor – Selnar. Diváci: 239.

Olomouc B: Koutný – Křišťál, Matys, Beneš, Elbel (46. Bednár) – Langer (68. Jalovičor), Pospíšil (86. Coufal) – Amasi, Dele (68. Proniuk), Šíp (82. A. Uriča) – Muritala. Trenér: Miloslav Brožek.

Jihlava: Soukup – Chytrý, Štětka, Labaran (46. Hošek), Boussou – Čermák, Lacko (55. Vítek), Šancl (81. Pešek), Selnar (55. Křehlík) – Franěk (72. Smutný), Křivánek. Trenér: David Oulehla.