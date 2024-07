Další bod si do tabulky Chance Národní ligy připsali hráči béčka olomoucké Sigmy. Ti v rámci třetího kola hostili na Andrově stadionu pražský Žižkov a byť poměrně rychle prohrávali, tak dokázali ještě rychleji vyrovnat. Na více než na poměrně spravedlivou remízu 1:1 to však výběru kouče Brožka nestačilo.

Pražané začali zápas lépe a už v páté minutě šli do vedení poté, co jeden z jejich centrů do vápna prodloužil Tregler na Daniela Fišla, který se nikým neatakován hlavičkou k levé Digaňově tyči nemýlil. Už v deváté minutě ale bylo srovnáno. Israel si zpracoval přihrávku zleva, míč si zasekl, zbavil se i s trochou štěstí obránce a poslal přesnou přihrávku ke vzdálenější tyči na nohu Mosese Emmanuela Amasiho, který se z malého vápna do prázdné branky snad ani nemohl netrefit.

Potom už se ale hra na delší dobu uklidnila a přesunula se zejména do míst mezi oběma šestnáctkami. Výjimkou pak byl Israelův pokus těsně nad ve 24. minutě, po kterém následovala přestávka na osvěžení. Podobným stylem pak ale, až na nějaké náznaky šancí, uběhl i zbytek první půle.

„Bylo to bojovné utkání, kde jsme museli dotahovat poté, co jsme neuhlídali jednu standardní situaci. Šli jsme ale za vítězstvím, a tak jsme pokračovali v aktivitě i potom. Zaslouženě jsme vyrovnali a vytvořili si další závary, střely a náznaky. Po celý zbytek utkání nám pak nechyběla taková ta neutuchající snaha to urvat na svou stranu," začal svou pozápasovou řeč olomoucký kouč Miloslav Brožek.

Hra se pak v podobném gardu nesla i po změně stran. Výjimku tvořila domácí akce ze 60. minuty, kdy se míč po dobře kopnutém přímáku dostal k Jakubu Elbelovi, který ho však do odkryté branky s obrovským přispěním obránců nakonec nedostal.

Náslledovalo několik příležitostí na obou stranách, se kterými si ale buď bez problémů poradili Digaňa s Melicharem, anebo ani jejich práce nebylo potřeba, jelikož si to míč namířil mimo tři tyče. A tak se nedá divit tomu, že další gól v utkání už nepadl a hráči obou celků se rozloučili za nerozhodného stavu 1:1.

„Na tři body to dnes nestačilo. I proto, že jsme ve druhém poločase nedali velkou šanci, kterou jsme mohli dotáhnout do prázdné brány. Zklamaný nejsem, jelikož z týmu stále cítím takovou tu bojovnost a odhodlání. Přesně tak jsme si to rozebrali i v šatně," pokračoval lodivod Hanáků.

Sigmácká rezerva si tak do druholigové tabulky připsala druhý bod ze tří zápasů. Ta pravá prověrka ji ale čeká v příštím kole, v rámci něhož se představí na hřišti Zlína, který má za sebou sestup z první ligy a rád by se do ní zase co nejrychlejší cestou vrátil zpět.

„Očekávám úplně jiný charakter utkání. Tentokrát musí oni a nemusíme my. Je to totiž aspirant na titul s takřka ligovým kádrem. Samozřejmě ale budeme chtít hrát stále aktivně. Cítím, že byť po malých krůčcích, ale máme vzestupnou tendenci," uzavřel Miloslav Brožek.

SK Sigma Olomouc B - FK Viktoria Žižkov 1:1 (1:1)

Branky: 9. Amasi - 5. Fišl.

Rozhodčí: Lovětínský - Pečenka, Mojžíš. ŽK: Toula, Prošek, Richter, Řezáč (všichni ŽIŽ). Diváci: 345.

Olomouc B: Digaňa – Křišťál, Beneš, Matys, Elbel – Fabiánek (70. Bednár), Israel (78. Kramář) – Mikulenka (46. Huňa), A. Uriča (70. Ikugar), Amasi – Muritala (70. Proniuk). Trenér: Miloslav Brožek

Žižkov: Melichar – M. Richter, Broukal, Fišl, Řezáč – Tregler (78. Sodoma), Gembický (46. Prošek), Petrák – Toula (67. Necid), Sixta (67. Batioja), Hönig (90+2. Bárta). Trenér: Pavel Moník.