Po třech prohrách v řadě a tudíž s nutností vyhrát nastupovali fotbalisté sigmácké rezervy do třináctého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY proti páté Vlašimi. A to nakonec také dokázali, když jediný gól utkání vstřelil na konci prvního poločasu Jan Fiala.

FNL: Sigma Olomouc B - Vlašim (22.10.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Jsme obrovsky šťastní, že se nám konečně podařilo vyhrát a také, že jsme dokázali parádně zareagovat na předchozí zápas, který se nám nepovedl. Bylo to skvěle odmakané a odbojované," pochvaloval si po zápase kouč olomoucké rezervy Tomáš Janotka.

V úvodu měla větší územní převahu Sigma, která si také brzy vypracovala zajímavou šanci v podobě standardní situace z hranice šestnáctky. Spáčil však zeď nepropálil. Ve třinácté minutě pak střílel Langer a míč byl ještě ztečován. Vágner však byl pozorný, a tak stav zůstával stále bezbrankový. S dalším slibným pokusem se za další dvě minuty vytasil Fiala, jehož střela z úhlu však zamířila pouze do boční sítě.

První a zároveň jediný gólový úspěch přišel pět minut před přestávkou, kdy Uričův centr dolétl až k nehlídanému Janu Fialovi a ten netradičně hlavou nezaváhal. Druhý poločas se pak nesl v duchu neúspěšného dobývání olomoucké brány. Nejblíže vyrovnání byli Středočeši v 74. minutě, kdy Heppner zamířil do tyče. Úplný závěr si už pak Hanáci zkušeně pohlídali a po třech prohrách si na své konto připsali konečně tři body.

Beneš: Nevypadali jsme dobře. Faul? Naštvání. Jako penaltu jsme jej neviděli

„Je super, že jsme v tomto rozpoložení získali cenný skalp jednoho z nejlepších týmů soutěže. Tohle je totiž jeho teprve druhá prohra. Vítězství je určitě zasloužené, soupeře jsme všehovšudy pustili jen do dvou šancí," pokračoval lodivod Hanáků.

Další zápas čeká jeho svěřence přesně za týden, kdy nastoupí v Praze na půdě předposlední Sparty B. Ta je nyní za nimi přesně o tři body. „Bude to další obrovsky důležité utkání. Budeme se na něj připravovat ale stejně, jako na všechny ostatní. Klukům jsem už v šatně říkal, že je radost je trénovat, protože jsou neskutečně zapálení a ten týdenní tréninkový proces je jedním slovem skvělý. A to bez ohledu na to, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme. Z posledních čtyř kol jsme si pak dali za cíl vytěžit absolutní maximum. Dnes jsme udělali první krůček a čekají nás ještě další tři," uzavřel Tomáš Janotka.

SK Sigma Olomouc B – FC Sellier & Bellot Vlašim 1:0 (1:0)

Branky: 40. Fiala.

Rozhodčí: Klíma – Pfeifer, Cichra. ŽK: Toula, Labík, Hyský (momo hřiště) (všichni VLA). Diváci: 166.

Olomouc B: Stoppen – Křišťál, Bednár, Vepřek, F. Uriča – Dele (64. Hadaš), Spáčil (80. Fabiánek) – Langer, Mikulenka (88. Grečmal), Šíp (65. Amasi) – Fiala. Trenér: Tomáš Janotka.

Vlašim: Vágner – Heppner (75. Pernica), Breda, Labík (75. Šmída), Sanneh – Lacík (58. Šubert), Musil (86. Badu), Kulhánek, Toula (75. Biegon), Nogha – Singhateh. Trenér: Martin Hyský.