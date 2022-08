Ve 28. minutě přišel souboj v pokutovém území domácích, po kterém se jeden z hostujících hráčů ocitnul na zemi, což se nelíbilo opavskému kouči Romanu Westovi. Ten za protesty viděl nejprve žlutou kartu, následně v nich ale pokračoval, tak mu hlavní arbitr Petr Dorušák ukázal druhou a Slezané tak pokračovali bez hlavního trenéra na lavičce.

„Cítil jsem, že píská všechny sporné situace pro domácí a dává jim i drobné fauly, kterými je dostává do hry. Kramář byl pak zezadu naremplovaný a v tom duchu, jak sudí zápas vedl, to měla být penalta. Žlutou kartu chápu, červené nerozumím. Tam už jsem nic neřekl, mluvil jsem si pro sebe,“ hodnotil opavský trenér Roman West.

Ohlasy z KP: Mizerný výkon Lutína, Medlov a Dolany mají bod

Ve 33. minutě předvedla Opava další hezkou akci a Trefil opět musel vyrážet hlavičku z bezprostřední blízkosti, potom za něj zaskočil Michal Vepřek, který dvakrát zablokoval dorážky mířící zpoza malého vápna do odkryté branky.

„Brankář Trefil společně s dalšími hráči, kteří střely sráželi, nás zachránili,“ byl si vědom domácí kouč Augustin Chromý.

Hosté měli v první půli rozhodně více příležitostí. Tři minuty před poločasem tečoval přízemní centr Kramář, ale přestřelil.

I ve druhém dějství to byli hosté, kdo měl více ze hry. Ale takové velké šance, jaké měli v první pětačtyřiceti minutovce, si nevytvářeli.

Zdroj: Roman Brhel

„Ve druhém poločase už jsme se s hrou soupeře srovnali a celkem se její obraz vyrovnal,“ pokračoval Chromý.

Naopak rozhodnout mohl střídající Daniel Grečmal. Čtyři minuty před koncem Slaměna přehodil stopera a Grečmal šel sám na brankáře Číže, volil střelu na přední tyč, kterou k jeho smůle pouze orazítkoval.

„Možná bylo dobře, že gól nedal, protože potom by měl soupeř ještě nějaký čas na vyrovnání,“ usmíval se Chromý.

Jemelka bude bojovat o titul i Ligu mistrů: Nejistota, motivace a nejvyšší mety

Vypadalo to, že téměř tisícovka diváků, ani početný kotel těch hostujících, se branky v duelu nedočká. Jenže přišla devadesátá minuta a krásná individuální akce Jiřího Spáčila, který nejprve vzal míč z nohy Vymětalíkovi, který už měl napřaženo, jenže nakonec to udělal krásně, prostrčil míč na Michala Galuse, který přízemní střelou rozhodl o vítězství Hanáků.

„Gól byl celkem šťastný. Jirka Spáčil se tam s nimi pořád bavil, usmíval se na brankáře a já jsem ho nabádal ať zabere. Když šel Vymětalík na hřiště, tak jsem mu řekl, vystřel a dej gól. Má výbornou střelu a v týdnu dal několik krásných gólů ze střední vzdálenosti. Když mu to Spáča sebral, tak jsem si říkal, že to je škoda. Nicméně to sehrál velice dobře. Takový gól je vždycky obrovská euforie,“ prozradil olomoucký kouč.

„Ale naše vítězná branka mě nešokovala. Na to už mám odkoučovaných moc zápasů. Když bude hrát jakékoliv mužstvo, které bude mít kvalitu, proti Realu Madrid, tak se mu jeden z deseti zápasů podaří vyhrát. Proto je fotbal krásný, že takové situace nastávají,“ dodal Chromý.

„My jsme zápas prohospodařili v první půli. Tam to mělo být v patnácté minutě 2:0. Nepochopitelně jsme dojeli na neproměňování šancí. Ve druhém poločase jsme se snažili, ale už tam ty příležitosti nebyly. Musím pochválit diváky. Přijelo jich hodně a vytvořili výbornou, téměř domácí, kulisu,“ přidal svůj pohled West.

Heinz: Sigma si zaslouží větší podporu, v Turecku jsem si házel klacky pod nohy

„Kluky bych pochválil za bojovnost a za to, jak se rvali. Opava byla velice dobrý soupeř, hraje srdcem a v tom jsme se jí chtěli vyrovnat. Za bojovnost jsme si zasloužili bod, tři jsou pro nás o to cennější,“ uzavřel Augustin Chromý.

SK Sigma Olomouc B - SFC Opava 1:0 (0:0)

Branka: 90, Galus.

Rozhodčí: Dorušák - Mojžíš, Pospíšil. ŽK: Grečmal - Rychlý, West, Haitlm, Bílek, Macháček. ČK: West (O. - mimo hřiště). Diváci: 955.

Sigma B: Trefil - Slavíček, David, Vepřek, Sláma - Hadaš (78. Grygar), Slaměna (88. Vymětalík), Spáčil, Fabiánek (78. Grečmal), Uriča (58. Galus) - Piňa (58. Zlatohlávek). Trenér: Augustin Chromý.

Opava: Číž - Helebrand (71. Haitl), Janoščin, Bílek, Pikul (83. Dolechek) - Kopečný, Rychlý, Pikul, Macháček, Šigut (71. Ščudla) - Kramář (75. Rataj). Trenér: Roman West.