„Řekl bych, že i divákům se utkání muselo líbit. Až tedy na tu maličkost, že jsme neuhráli tři body," dodal.

Skóre zápasu otevřel už v osmé minutě Jáchym Šíp. Pražany to ale nepoložilo a už za dalších deset minut bylo po hlavičce Jiřího Pirocha vyrovnáno. Uběhly ale pouhé tři minuty od tohoto okamžiku a Hanáci se po přesném zásahu Jakuba Matouška mohli radovat podruhé. Výsledkem 2:1 pak první poločas i skončil.

Po přestávce se naděje olomouckých fotbalistů na výhru ještě zvýšila, když v 62. minutě uviděl červenou kartu hostující Roman Holiš. Ani to bohužel nakonec nestačilo, protože čtvrthodiny před koncem dokázal svým již šestým gólem v sezoně vyrovnat Lukáš Matějka. Oba celky se tak nakonec rozešly smírně po výsledku 2:2.

„Dostali jsme se do vedení, ale šlo vidět, že soupeř je mnohem dál v takové té fotbalové vyzrálosti. Neuměli jsme změnit styl hry a stále to hráli jako na dostizích. Inkasovali jsme ze standardní situace od hráče, který měl být hlídaný osobně. To by se stávat nemělo," pokračoval olomoucký lodivod.

„Je také škoda, že poté, co jsme dali gól na 2:1 a soupeř šel do desíti, jsme to už neudrželi. Měli jsme mít jednoznačně větší klid na míči a uhrát to v klidu. Je ale těžké to vyčítat hráčům, kteří mají za sebou své úplně první druholigové zápasy," lomil rukama.

Olomouckým mladíkům tak po devíti kolech patří pěkné páté místo, které si drží díky patnácti nasbíraným bodům za čtyři výhry, tři remízy a dvě prohry. Dukla je jedenáctá s jedenácti body.

„Kluci jsou teď zklamaní, ale jedeme dál. Otevřeli jsme druhou polovinu podzimu. Body jsme doposud ztratili pouze se silnými soupeři a já si vážím toho, jak na tom v tabulce jsme. Další těžcí soupeři nás čekají a my uděláme všechno pro to, abychom to zvládali ještě lépe," uzavřel Augustin Chromý.

SK Sigma Olomouc B – FK Dukla Praha 2:2 (2:1)

Branky: 9. Šíp, 21. Matoušek – 18. Piroch, 74. Matějka.

Rozhodčí: Černý – Dresler, Mikeska. ŽK: Grygar - Piroch, Kim, Peterka. ČK: 62. Holiš. Diváci: 330.

Olomouc: Digaňa – Slavíček (81. Fiala), Bednár, Vepřek, Sláma – Grygar, Spáčil, Slaměna (46. Grečmal) – Matoušek, Zlatohlávek, Šíp (67. Galus). Trenér: Augustin Chromý.

Dukla Praha: Šťovíček – Barac, Piroch, Holiš – Ullman, Buchvaldek (90.+3 Matoušek), Peterka, Hrubeš – Matějka (81. Havelka), Kim (90.+3 Moulis), Šebrle (72. Adediran). Trenér: Petr Rada.