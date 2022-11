Ve čtvrté minutě mohl otevřít skóre Jakub Matoušek, jeden z obránců ale v poslední chvíli zasáhl a on tak míč do sítě neprotlačil. Za chvíli se ale prosadili hosté. Burunďan Kanakimana utekl obraně a v souboji jeden na jednoho nedal Stoppenovi žádnou šanci.Už za dvě minuty ale bylo srovnáno po spolupráci Zlatohlávka s Matouškem. Druhý jmenovaný se kličkou zbavil obránce a pohodlně skóroval přesnou ranou k tyči.

Nerozhodný stav pak vydržel pouhých deset minut, když přísně nařízenou penaltu proměnil Ondřej Vintr a Vyškov na Andrově stadionu znovu vedl. Ve 34. minutě pak mohl srovnat znovu Jakub Matoušek z přímého kopu. S jeho parádní střelou si ale poradil Kinský. Do šaten se tak šlo za těsného vedení hostů.

„Vyškov dnes herně potvrdil to, na co jsme se připravovali. I přesto jsme ale dostali první gól z akce, kterou jsme měli mít přečtenou. Padl po laciné ztrátě. Srovnali jsme ale po skvělé akci Matouška se Zlatohlávkem. Škoda pak té penalty," pokračoval olomoucký lodivod.

Potom ale trenéru Chromému vyšlo střídání. Namísto Jáchyma Šípa totiž poslal do hry Filipa Uriču, který se mu za tento tah po pouhých třech minutách pobytu na hřišti odvděčil vyrovnávacím gólem, když lobem nedal Kinskému ani tu nejmenší šanci.

O něco podobného se v 58. minutě pokusil Matoušek. Bohužel pro něj ale svým lobem trefil jenom boční síť.

Hosté po změně stran hrozili méně, ale když už, bylo z toho vážné ohrožení Stoppenovy brány. V 65. minutě pálil nepřesně Kanakimana.

Závěr pak už patřil hostům, kteří zatlačili Sigmu na její půlce. Do žádné vyložené šance se ale nedostali, a tak hanácké derby dospělo ke konečné remíze v poměru 2:2.

„V kabině jsem během pauzy z týmu cítil odhodlání a byl jsem si jistý, že to vyrovnáme. A stalo se. Potom jsme měli další dobré šance, ale bohužel jsme i přes velice dobrou pasáž hry další góly nepřidali," vyzdvihl olomoucký lodivod morální vyspělost svých svěřenců a dodal: „V závěru už soupeř absolutně zjednodušil hru a snažil se prosadit svou silou v hlavičkovýchh soubojích. Kluci to ale perfektně uskákali a ubojovali, klobouk dolů. Výsledek 2:2 je pro nás dobrý. V posledních dvou zápasech se budeme snažit uhrát co nejvíce bodů."

Aktuálně má béčko olomoucké Sigmy na svém kontě dvacet bodů a okupuje sedmou příčku druhé ligy. Nutno ale dodat, že Jihlava, která má jen o dva body méně, své utkání ještě bude na půdě Příbrami dohrávat. V příštím kole si to Hanáci rozdají s Táborskem. Hrát se bude v neděli 6. listopadu na jihu Čech.

SK Sigma Olomouc B – MFK Vyškov 2:2 (1:2)

Branky: 9. Matoušek, 48. Uriča – 7. Kanakimana, 19. Vintr

Rozhodčí: Szikszay – Volf, Kotalík. ŽK: David – Štěpánek, Ilko, Dao. Diváci: 327.

Olomouc B: Stoppen – Slavíček, Bednár, David, Vepřek – Grygar, Spáčil (63. Vaněček) – Matoušek (74. Galus), Langer (87. Fabiánek), Šíp (46. Uriča) – Zlatohlávek (74. Hadaš). Trenér: Augustin Chromý.

Vyškov: Kinský – Ilko, Dweh, Štěpánek, Němeček – Lahodný, Cabadaj (63. Jambor) – Kanakimana (86. Dao), Alégué Elandi, Lacík (46. Fofana, 73. Klesa) – Vintr (87. Srubek). Trenér: Jan Trousil.