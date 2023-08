FOTO: Rezerva Sigmy vyhrála v Opavě a veze si domů první výhru této sezony

Fotbalisté béčka olomoucké Sigmy si mohou oddechnout. V sedmém kole totiž jeli do Opavy v pozici jednoho ze dvou klubů, který ještě v této sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ještě nevyhrál. To se teď ale mění. Olomoučané díky přesným zásahům Štěpána Langera a Filipa Uriči zvítězili 2:1 a minimálně do soboty se posunuli z poslední šestnácté na čtrnáctou příčku tabulky.

SFC Opava – Sigma Olomouc B (7. kolo F:NL, 25. 8. 2023) | Foto: Deník/Petr Widenka