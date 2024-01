I ve druhém utkání zimní přípravy B-tým olomoucké Sigmy zvítězil, když si dnes po poledni na řepčínské umělce poradil s rezervou Zlína 2:0. Střelci zápasu se stali v prvním poločase David Kašpárek a po změně stran zase Daniel Grečmal.

Moment z přípravného zápasu mezi béčky olomoucké Sigmy a Zlína | Video: Deník/David Kubatík

„Vyhráli jsme zase s nulou. Z hlediska defenzivy jsme spokojení, i když pár mezírek tam bylo. Střetly se dva béčkové týmy, mladí kluci. Není jednoduché hrát proti takto dravému týmu," říkal po zápase kouč olomoucké rezervy Tomáš Janotka.

V úvodní půli si mladí Hanáci vytvořili herní převahu, na první šanci se však muselo čekat do 23. minuty. Ta ale na druhou stranu byla hned gólová. Šípovu první střelu brankář Zlína ještě vyrazil, míč se však dostal zpět k němu a nabídl jej před odkrytou bránu Davidu Kašpárkovi, který se nemýlil a vstřelil tak svůj první gól v olomouckých barvách.

Ve zbytku prvního poločasu si pak ještě lehčí tlak vytvořili i hosté, až na jednu tvrdou střelu z hranice velkého vápna, kterou zneškodnil Trefil, si však nevytvořili zhola nic.

Krátce po změně stran pak domácí svůj náskok navýšili. V 50. minutě se střela Kašpárka odrazila k Danielu Grečmalovi, který nezaváhal a mohl se radovat. „David má dnes 1+1. Ještě tam jsou sice věci, na kterých musí zapracovat, ale zamíchat kartami se u nás snaží. Uvidíme, jakou bude mít možnost se u nás prosadit a jakou minutáž by ve 2. lize mohl dostat. Na vyhodnocení toho všeho máme dost času. Se Zlínskem jsme domluveni, že bude s námi do konce ledna. Pak si nad tím sedneme a vyhodnotíme si, co bude pro jeho rozvoj nejpřínosnější," vyjádřil se olomoucký lodivod k 21letému talentu, který je na Hané na zkoušku z třetiligového Zlínska.

I potom ale Sigma pokračovala v tlaku. Z dobré pozice to zkoušeli oba bratři Uričové, ale jak Filip, tak ani zanedlouho Adam, bohužel pro Hanáky neuspěli.

Častá zranění Beneš odboural: V mém věku už myslím na zadní vrátka

I tak ale svěřenci kouče Janotky drželi míč na kopačkách a Zlínské téměř ani nepouštěli za polovinu. A to až do 62. minuty, když se po chybné rozehrávce hanácké defenzivy zaskvěl výborným zákrokem střídající brankář Koutný. A protože pět minut před koncem zápasu nevyzrál na zlínského gólmana Huňa, skončil zápas výsledkem 2:0.

„Dokázali jsme se ale postupem času prosadit, ale měli zápas by si zasloužil výhru vyšším rozdílem. Beru ohled na to, že potřebujeme ještě vyladit nějakou součinnost, nebo být důraznější ve vápně. Celkově jsem však spokojen,“ uzavřel Tomáš Janotka.

Další zápas v rámci zimní přípravy čeká olomouckou rezervu příští sobotu, kdy znovu v Řepčíně přivítá od 10:30 devátý celek MSFL z Frýdku-Místku.

SK Sigma Olomouc B - FC Zlín B 2:0 (1:0)

Branky: 23. Kašpárek, 50. Grečmal. Rozhodčí: Zelinka.

Olomouc B: Trefil (46. Koutný) - F. Uriča (65. Hadaš), Dohnálek (65. Pavlíček), Vepřek, Cahel (46. Galus) - Fabiánek (65. Cahel), Spáčil (65. Jalovičor) - Mich (46. Grečmal), Mikulenka (65. Huňa), Šíp (46. A. Uriča) - Kašpárek (65. Judas). Trenér: Tomáš Janotka.