„Chtěl bych poděkovat hráčům, jak k tomu přistoupili. A to ne jen k zápasu, ale celkově k tomu celému týdnu, který byl pro nás organizačně dost složitý. Jejich přístup k tréninkům i zápasu byl výborný," chválil své svěřence nový muž na olomoucké lavičce.

Už po dvou minutách mohli jít sigmáci do vedení, Moses Amasi však trefil jen břevno. Zanedlouho měl další velkou šanci na druhé straně Whiffen, ten však těsně minul.

Po necelé půlhodině hry se pak branková konstrukce ozvala i na druhé straně po střele Mužíka, vzápětí však po faulu na mladého Jalovičora dostali domácí výhodu pokutového kopu. K tomu se postavil Moses, trefil však jen nohy brankáře Babky.

První branka pak padla v 59. minutě poté, co Slezané vpadli do rozevřené obrany Hanáků a akci nechytatelnou střelou zakončil Junhyeong Kim. Vyrovnáno ale bylo už za deset minut, když se po Drábkově centru prosadil hlavou David Jaja. Olomoucká rezerva pak byla v závěru aktivnější, druhý gól už ale odnikud nevytěžila. Nejblíž k němu byl Drábek, jehož zatočenou střelu z přímáku vyrazil brankář Richter.

„Zápas měl skvělé tempo, soupeř vystřídal dvě jedenáctky, my jsme to s ním to ale i tak vydrželi až do konce. Myslím si, že remíza je zasloužená, i když jsme možná v některých pasážích byli i trochu lepší. Navíc jsme neproměnili penaltu," pokračoval olomoucký trenér a na závěr dodal: „Mladí získali určitě velkou zkušenost. V prvním poločase se velice srdnatě bil Kryštof Judas, ve druhém poločase prokázal svou kvalitu Martin Škoda, ale také Patrik Siegl. A musím říct, že nikdo z hráčů, kteří nastoupili na hřiště, nezklamal. Určitě máme na čem stavět."

Další přípravný zápas odehrají hráči olomouckého béčka už příští sobotu 29. června, když se v Rohatci střetnou se Skalicí - devátým celkem minulé sezony slovenské Niké ligy.