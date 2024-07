„Ten zápas se nějak rodil. Na začátku to určitě jednoduché nebylo, ale nakonec jsme se naší individuální kvalitou a aktivitou prosadili a postupně jsme všemi těmi góly odpor soupeře zlomili. Hráčům jsem ještě před zápasem říkal, že bude jen dobře, když do něj budou nastupovat s vyšším sebevědomím, to se také stalo a tohle vítězství nám po této stránce znovu jen a jen prospěje," liboval si krátce po skončení zápasu kouč Hanáků Miloslav Brožek.

Jako první šli do vedení hosté ze Slovenska, už ve 25. minutě ale srovnala na 1:1 posila z áčka Juraj Chvátal. O pět minut později se k exekuci pokutového kopu postavil Muritala a překonal gólmana Jukla podruhé. Třetí zářez na sigmáckou pažbu přišel tři minuty před přestávkou z kopačky dalšího ligáče Lukáše Vraštila a skóre po první pětačtyřicetiminutovce bylo 3:1.

Béčko Sigmy poslal do vedení proti rezervě Žiliny proměněnou penaltou Yunusa Muritala | Video: Deník/David Kubatík

A v podobném tempu to pokračovalo i po změně stran. Mezi 59. a 61. minutou se dvakrát prosadil Muritala, který tak dosáhl hattricku, v 75. minutě se prosadil Moses Emmanuel Amasi a v minutě 80. uzavřel na 7:1 svým obstřelením vyběhnuvšího žilinského brankáře Adam Proniuk.

Olomoučané tak šestizápasovou sérii letních přípravných utkání zakončili s bilancí tří výher, dvou porážek a jedné remízy a už příští sobotu je čeká úvodní kolo Chance národní ligy na hřišti Chrudimi. „Příprava přinesla přesně to, co jsem si od ní sliboval. To znamená pestrou práci. Na každý zápas jsme museli složit trochu jiné mužstvo a jestli jsme měli někde nějakou rezervu, tak to bylo v tom, že hráči musí umět rychle přepínat z týmu do týmu. A naopak ti, co jsou v béčku dlouhodobě, zase musí umět navazovat zápasový vztah s těmi, kteří přijdou z áčka, popřípadě z dorostu," pokračoval olomoucký lodivod.

A s jakou sestavou vlastně k prvnímu kolu nové sezony na východ Čech sigmácká rezerva vycestuje? „V týmu ještě dojde ke změnám. Těch proměnných, které tam ještě jsou, je mnoho a bude se to krystalizovat během týdne podle toho, jaký bude výběr áčka pro České Budějovice. To bude pro nás klíčové," uzavřel Miloslav Brožek.

SK Sigma Olomouc B - MŠK Žilina B 7:1 (3:1)

Branky Sigmy B: 25. Chvátal, 30. (pen.), 59. a 61. Muritala, 42. Vraštil, 75. Amasi, 80. Proniuk.

Olomouc B: Koutný (72. Berka) – Chvátal (70. Coufal), Matys (70.Pavlíček), Vraštil (70. Amasi), Bednár – Jalovičor, Fabiánek - Dele (65. Ikugar), Langer, Stryk – Muritala (65. Proniuk), Trenér: Miloslav Brožek.