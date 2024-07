„Jsem rád, že jsme vyhráli. Bylo to velmi bojovné utkání. Přijel dospělý tým, zatímco my máme spíše hráče, kteří teprve do dospělého fotbalu přecházejí. Naši kluci se s tím ale prali statečně a šance byly na obou stranách," hodnotil zápas chvíli po jeho skončení kouč olomoucké rezervy Miloslav Brožek.

Hanáci začali zápas lépe a už v osmé minutě pálil z hranice šestnáctky těsně vedle Fabiánek. Za dalších osm minut pak hlavičkoval těsně nad břevno Ikugar. V minutě 29. se pak činil i gólman Koutný, který pro toto střetnutí nahradil mezi třemi tyčemi Digaňu. Ten nejdříve vyrazil střelu Tancíka a následně s pomocí Bednára zabránil ve skórování i Pagáčovi.

A ve 41. minutě to konečně přišlo. Krásný míč za obranu dostal od osmnáctiletého Jalovičora stejně starý Adam Uriča, kterého nezastavil ani vyběhnuvší Hodál. Toho totiž olomoucký borec parádním způsobem přeloboval. Po přestávce pak přišly zajímavé akce na obou stranách, nikdo další se už ale do střelecké listiny nezapsal. A tak mohli Hanáci oslavit vítězství 1:0.

„Jsem rád, že jsme výborně vyřešili jeden z brejků, který jsme měli, protože jich bylo fakt hodně. První poločas to bylo nahoru-dolů. Ke konci zápasu už byla hra rozmělněna střídáním na obou stranách a už jsme tolik neudrželi míč. Oba týmy se dobře dostupovaly, my jsme ale neměli kvalitu, abychom míč udrželi. Celkově jsem ale spokojený s tím, jak hráči zápas odmakali. Sice je to příprava, ale každé vítězství je důležité,“ pokračoval olomoucký lodivod.

Druhý celek minulého druholigového ročníku tak má za sebou tři přípravná utkání s bilancí jedné výhry, jedné remízy a jedné porážky. Do začátku nové sezony, která pro něj odstartuje už v sobotu 20. července v Chrudimi, se ještě střetne tuto sobotu v jihomoravském Lanžhotě s bratislavskou Petržalkou a další sobotu 13. července znovu ve Slatinicích s druholigovým béčkem Žiliny.

„Příprava má zatím standardní průběh. Tento týden už jsme měli i dostatečný počet hráčů a snažíme se dávat prostor celé šíři kádru. Ještě čekáme, jak se to vyvine u A-týmu. Můžu říct, že si to tady zatím užívám. Podmínky v Olomouci i ve Slatinicích jsou skvělé. Uvidíme, jestli se proti Petržalce už nepřipojí i někdo z A-týmu. Máme ale ještě čtrnáct dní přípravy a pak už to budeme ladit na soutěž," uzavřel Miloslav Brožek.

SK Sigma Olomouc B - MŠK Povážská Bystrica 1:0 (1:0)

Branka: 41. A. Uriča.

Rozhodčí: Cieslar – Podaný, Dohnálek. Diváci: 40.

Olomouc B: Koutný (73. Král) – Křišťál (61. Coufal), Jaja, Bednár, Stryk – Jalovičor (81. Pavlíček), Fabiánek – A. Uriča (61. Michl), Huňa (78. Táborský), Amasi (81. Petráš) – Ikugar (70. Proniuk). Trenér: Miloslav Brožek.

Povážská Bystrica: Hodál – Čurík, Pagáč, Kuračník, Vacul – Sloboda, Zemko, Cisár, Tancík – Rapavý, Jakubík.