Tak to je neskutečné. Borci z druholigové sigmácké rezervy se ani teď nepoložili před další výzvou v podobě béčka pražské Sparty a dokázali zvítězit už poosmé v řadě. Rozhodnuto navíc v podstatě bylo už po prvním poločase, kdy mladí Hanáci vedli už 3:0 po brance Fialy a dvou přesných zásazích Muritaly.

Radost hráčů Sigmy B po gólu béčku Sparty | Video: Deník/David Kubatík

„Výsledek zápasu určil už první poločas, kdy jsme byli aktivní, dobře jsme napadali, pracovali jsme v bloku a hlavně v tom vysokém presinku. Podařilo se nám tam také několik zisků a skvěle dohraných akcí a to všechno jsme dokázali zúročit třemi krásnými brankami. Trošku zklamaný jsem pak byl jenom v úvodu druhé půle, protože jsme do ní nedokázali nastoupit příliš aktivně," říkal po zápase dobře naladěný kouč Hanáků Tomáš Janotka.

Olomoučané zahrozili už po deseti minutách, kdy Singhateh napálil břevno a míč se pak následně málem odrazil do sítě od zad gólmana Nalezinka. Letenští si ale z toho poučení nevzali a o dvanáct minut později už uklidil míč nechytatelnou dělovkou pod břevno Jan Fiala.

A pak přišla desetiminutovka Yunusaa Muritaly. Tento 24letý Nigerijec se nejdříve ve 33. minutě prosadil po centru krásným dloubáčkem a ve 43. zase z další dobré pozice gólmana nekompromisně propálil. Do šaten se tak šlo za téměř už jednoznačného stavu 3:0.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Po změně stran se pak hra poměrně uklidnila a začaly přicházet i šance Pražanů. S těmi si však ve většině případů poradila buď obrana a nebo i dobrým zákrokem gólman Koutný. Nakonec ale čestný gól hostů přišel. Ve třetí minutě nastavení Po přímáku se v následné skrumáži nejlépe zorientoval Lukáš Penxa a zamířil ke vzdálenější tyči.

„Ten gól mě dost mrzí. Kluci tam dnes zase nechali všechno a čisté konto by si zasloužili. Když to ale vezmu v globálu, porazit v takovémto utkání béčko Sparty je skvělé. Navíc před fanoušky, kteří už na nás pomalu začínají chodit a získáváme si je," pokračoval olomoucký lodivod.

Nic dalšího se už ale v tomto utkání nestalo a domácí radost tak mohla propuknout naplno. A že bylo opravdu co slavit. Svěřenci kouče Janotky totiž zvítězili už poosmé v řadě, navýšili svůj náskok na třetí Vyškov už na pět bodů a stejnou ztrátu mají dvě kola před koncem na již jistě postupující Duklu Praha. Čistě matematicky tak stále mají možnost celou soutěž vyhrát.

„To je až neskutečné. Kluci si zaslouží obrovské ocenění. To konečné umístění je teď pro nás obrovským hnacím motorem. Vždyť kdo by si na to vůbec před začátkem jara pomyslel? Už to co máme teď je nadstandard a musíme si toho vážit. Nesmíme ale zapomenout na to, že našim primárním cílem je stále připravovat hráče pro áčko," uzavřel Tomáš Janotka.

SK Sigma Olomouc B - AC Sparta Praha B 3:1 (3:0)

Branky: 22. Fiala, 33. a 43. Muritala – 90+3. Penxa.

Rozhodčí: Kotala - Kotík, Dresler. ŽK: Muritala, Fiala, Elbel (všichni OLB). Diváci: 575.

Olomouc B: Koutný – Elbel, Cahel, Jaja, Slavíček (82. A. Uriča) – Israel (61. Mikulenka), Langer (C) (82. Jalovičor), Fiala – Singhateh (61. Amasi), Muritala (73. Fabiánek), Hadaš. Trenér: Tomáš Janotka.

Sparta B: Nalezinek – Uhrinčať, Ševínský (C), Jedlička – Holoubek (80. Saal), Váňa (80. Šilhart), Penxa, Jonáš (58. Lehocký) – Šiler (58. Mokrovics), Hranoš (58. Rus), D. Michl. Trenér: Luboš Loučka.