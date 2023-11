V rámci patnáctého kola FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY hostilo béčko olomoucké Sigmy celek Chrudimi, se kterým mělo v tabulce shodně sedmnáct bodů. Zápas jako takový pak připomínal spíše přestřelku. Nejdříve se prosadili hosté z penalty, Hanáci dokázali zápas otočit díky vlastnímu gólu a trefy Langera, nakonec ale ještě do konce stihli inkasovat třikrát.

FNL: Olomouc B - Chrudim (5.11.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„V šatně nyní panuje obrovské zklamání a naštvání. Všichni víme, jak se tabulka vyvíjí a že případným vítězstvím bychom si výrazně pomohli. Chrudim nám ale prostě nastřílela čtyři branky a s takovým přídělem se vyhrávat nedá. Bohužel těžila z našich individuálních chyb," mrzelo po zápase olomouckého kouče Tomáše Janotku.

První větší šance si sice vypracovali Hanáci, do vedení šli ale už po dvaceti minutách Východočeši. Po faulu na Borkovce v šestnáctce se k pokutovému kopu postavil David Huf a poslal míč do protipohybu Stoppena. Ve 39. minutě pak olomoucký gólman uchránil Sigmu od druhého inkasovaného gólu a ještě před přestávkou přišlo vyrovnání. Ve 44. minutě si míč do vlastní brány smolně srazil chrudimský Václav Míka Za stavu 1:1 se tak šlo do šaten.

A nedlouho po jejím skončení se Olomoučané dočkali vedení. V 51. minutě se k míči ve vápně dostal Štěpán Langer a poslal jej parádně do šibenice. To ale bylo z domácí strany vše. Už za šest minut se totiž z poměrně těžkého úhlu prosadil Daniel Kutík, v minutě 79. docílil dorážkou do prázdné brány své druhé trefy v zápase Huf a v 85. pojistil vedení chrudimského týmu Jan Řezníček.

„Síla v týmu je. Ukázalo se to tím, že i když jsme inkasovali z penalty, tak jsme hned nato dokázali výsledek otočit. Bohužel jsme ale za pouhých šest minut nechali Chrudim po jednoduchém překopu obrany vyrovnat, což soupeře nakoplo a my jsme se už nemohli dostat pořádně do tempa," uzavřel Tomáš Janotka.

Sigmácká rezerva tak své poslední domácí podzimní utkání prohrála poměrem 2:4 a v tabulce zůstává se sedmnácti body jedenáctá. Kompletně podzim uzavře v neděli 11. listopadu na půdě brněnské Zbrojovky.

SK Sigma Olomouc B – MFK Chrudim 2:4 (1:1)

Branky: 45. Míka (vl.), 50. Langer – 20. a 79. Huf, 57. Kutík, 85. Řezníček.

Rozhodčí: Doubrava – Kubr, Hádek. ŽK: Toml, Kutík, Záviška (všichni CHR). Diváci: 148.

Olomouc B: Stoppen – Křišťál, Bednár, Vepřek, F. Uriča – Spáčil (84. Grečmal), Dele (84. Fabiánek) – Hadaš (63. Fiala), Langer, Šíp (31. Moses) – Zifčák. Trenér: Tomáš Janotka.

Chrudim: Floder – Borkovec, Toml, Míka, Kutík – Kesner, Skwarczek, Řezníček, Záviška (83. Látal) – Langhamer – Huf. Trenér: Radek Kronďák.