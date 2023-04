V rámci 20. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hostil B-tým olomoucké Sigmy jednoho z největších favoritů v boji o postup z brněnské Líšně. V prvním poločase se sice ujali zásluhou Vaněčka vedení, to ale ztratilo chvíli po přestávce vinou dvou slepených branek. Konečný výsledek tak zní 1:2.

Sigma Olomouc B - Líšeň | Foto: Deník/David Kubatík

„Dnes jsme doma ztratili tři body. I když nevím, zda se dá říci, že ztratili, protože jsme se potkali s týmem, který patří ke špičce druhé ligy," započal své hodnocení kouč olomoucké rezervy Augustin Chromý.

První půle toho přítomným divákům příliš nenabídla. Byly ale i výjimky. Okolo dvacáté minuty se dostal po centru k hlavičce Bednár, který pořádně protáhl Vajnera v líšeňské bráně. Přesný ale nebyl. Za chvíli pak musel ze hřiště zraněný Matoušek, kterého nahradil Grečmal. Ve 29. předvedl hezkou útočnou akci Hadaš, Vajner byl ale znovu připraven. Šest minut před pauzou už ale inkasoval, o což se po rohu postaral svou hlavičkou David Vaněček. Do šaten se tak šlo za vedení Hanáků.

Sigma přišla o neporazitelnost. V Edenu schytala čtverku

Začátek druhého poločasu pak domácímu celku nevyšel. V rozmezí 53. a 57. minuty totiž inkasoval z kopaček Milana Lutonského a Marka Poláška a od té doby už, i přes jejich snahu, byli hosté lepším celkem na hřišti. A to nejen ve fázi útočné, ale i v té obranné, kdy dokázali zlikvidovat většinu olomouckých šancí již v zárodku. V 85. minutě mohl o všem rozhodnout Polášek, který ale těsně minul a svůj druhý gól tak nepřidal. Nemuselo ho to ale mrzet dlouho, protože Brňané svůj těsný náskok udrželi až do finálního hvizdu.

„Rozhodovala spousta aspektů, ve kterých soupeř jednoduše ukázal mnohem větší kvalitu. Šlo zejména o mnohem zkušenější dohrávání různých mikrosituací, které, ač se to nezdá, zápasy rozhodují. Nejvíce mě štvou ty dva slepené góly. Potom jsme se snažili, co to šlo, ale Líšeň to zkušeně stáhla. Navíc tam má vysoké hráče, přes které se dostává skutečně těžko," uzavřel Augustin Chromý.

Sigmácké béčko tak zatím zůstává se svými 24 body na desátém místě. Na jedenácté Táborsko, které má před sebou ještě dohrávku s Karvinou, si drží náskok pouhého jednoho bodu. V příštím kole pojedou Olomoučané na půdu předposledního Třince, který za nimi ale zaostává jen o tři body.

SK Sigma Olomouc B - SK Líšeň 2019 1:2 (1:0)

Branky: 39. Vaněček – 53. Lutonský, 57. Polášek.

Rozhodčí: Vokoun – Dohnálek, Mojžíš. ŽK: Slaměna – Vandas, Černín, Ulbrich. Diváci: 276.

Olomouc B: Trefil – Hadaš, Bednár, Poulolo, Galus – Israel, Kramář (61. Šíp) – Uriča (61. Fiala), Slaměna, Matoušek (23. Grečmal) – Vaněček (61. Zlatohlávek). Trenér: Augustin Chromý.

Líšeň: Vajner – Pašek, Jeřábek, Černín, Lutonský – Čermák – Ulbrich (81. Šumbera), Matocha, Polášek, Sokol (89. Džupenjuk) – Vandas (90+2. Tauš). Trenér: Petr Maléř.