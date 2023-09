FOTO: Béčko Sigmy spálilo řadu šancí včetně penalty a po třech výhrách padlo

Fotbalisté olomouckého béčka šli do desátého kola FORTUNA: NÁRODNÍ LIGY posíleni o tři výhry v řadě, které je vytáhly ze sestupových pater blízko polovině tabulky. A na hře to šlo vidět. Hlavně v prvním poločase to byli Hanáci, kdo ovládal průběh hry. Jediné, co Janotkovým svěřencům chybělo, byly vstřelené branky. Nedokázal to ani ve druhém poločase Langer, který zahodil nařízenou penaltu. Oproti tomu hosté z Brna se jednou trefit dokázali a mohou tak slavit cennou výhru v poměru 1:0.

Langerova neproměněná penalta v zápase proti Líšni | Video: Deník/David Kubatík