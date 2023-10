V rámci jedenáctého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY hostilo béčko olomoucké Sigmy druhý celek tabulky, kterým je pražská Dukla. Ač bylo v zápase poměrně dlouhou dobu lepším a aktivnějším týmem, nakonec prohrálo po Kozlově gólu skoro z nulového úhlu. Po třech vítězstvích v řadě tak padlo podruhé po sobě.

Sigma Olomouc B - Dukla Praha (2.10.2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Bylo to dnes v něčem podobné, jako minulý týden s Líšní. Nemáme se určitě za co stydět. V podstatě ani nebylo poznat, že hraje třináctý tým s druhým," říkal po zápase trenér olomoucké rezervy Tomáš Janotka.

Dukla v úvodních minutách diktovala tempo hry a hned ve druhé minutě se mohl prosadit Moulis, který tvrdě pálil z úrovně penalty. Gólman Trefil ale vytáhl parádní zákrok. Zhruba po dvacáté minutě se k šancím dostala i Sigma. Okolo 25. minuty se dvakrát dostal do akce Mikulenka, který nejdříve posílal zajímavý centr před bránu na Šípa a následně neprocedil míč skrze hradbu těl. Stejný hráč byl potom i mnoha ostatních, nedokončených náznaků. Do šaten se tak šlo za stavu 0:0.

Do druhé půle nastoupili lépe znovu Pražané a tentokrát se už tento fakt propsal i do skóre, když se v 52. minutě trefil nádhernou zakroucenou ranou přímo ze standardky zahrávané blízko rohového praporku David Kozel. I poté nějakou dobu ještě Dukelští diktovali tempo a Trefil se musel otáčet, aby udržel jen jednobrankový rozdíl ve skóre. To se mu sice podařilo, Hanáci ale nakonec vyrovnat nedokázali. Nepovedlo se to ani v 87. minutě Vepřekovi, který svou dalekonosnou střelu zakroutil těsně vedle Šťovíčkovy tyče.

„Poté, co jsme se po nějakých dvaceti minutách oklepali, začali jsme kombinovat, Duklu přehrávat a byli jsme nebezpečnějším týmem na hřišti. Bohužel rozhodl takový smolný gól. Kdyby nepadl, byli bychom schopni vyhrát. Od kluků jsem cítil obrovské odhodlání. Jeli opravdu nadoraz a je strašná škoda, že jsme nedokázali dát alespoň jeden gól. Nemám jim co vyčíst," uzavřel Tomáš Janotka.

Po třech výhrách v řadě tak přišla už druhá prhra. Olomouckému béčku tak zůstalo jeho jedenáct bodů, což mu stačí na třinácté místo v tabulce. Pokusit se konečně znovu o vítězství bude moci už v sobotu 7. října na půdě šestého Táborska.

SK Sigma Olomouc B – FK Dukla Praha 0:1 (0:0)

Branky: 52. Kozel.

Rozhodčí: Krejsa – Lakomý, Líkař. ŽK: Šíp, Spáčil – Ullman, Hrubeš, Šťovíček. Diváci: 277.

Olomouc B: Trefil – Slavíček, Bednár, Vepřek, Sláma (60. F. Uriča) – Langer, Spáčil – Dele (60. Amasi), Mikulenka (74. Proniuk), Šíp (74. A. Uriča) – Fiala. Trenér: Tomáš Janotka.

Dukla Praha: Šťovíček – Ullman, Jeřábek, Peterka, Hrubeš – Kozel, Barac – Moulis (69. Škoda), Matějka (90.+2 Holiš), Šebrle (69. Douděra) – Červenka (63. Zeronik). Trenér: Petr Rada.