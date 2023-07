Béčko Sigmy po úvodní remíze ve Varnsdorfu nastoupilo v této sezoně FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY poprvé na své domácí půdě proti možná největšímu favoritovi soutěže z Brna. I přes to ale dokázali Janotkovi svěřenci dlouho určovat tempo hry a také vést 1:0. Nakonec ale inkasovali z kopaček Jakuba Řezníčka a Romana Potočného a odešli z trávníku bez bodu.

Sigma Olomouc B - Zbrojovka Brno (30. 7. 2023) | Foto: Deník/David Kubatík

„Viděli jsme vyrovnané utkání, ve kterém jsme byli Zbrojovce více než vyrovnaným soupeřem. Snažili jsme se dobře napadat a eliminovat tak soupeřovu sílu na míči," říkal po zápase kouč olomoucké rezervy Tomáš Janotka.

Hanáci do zápasu vstoupili aktivně a to jim už po sedmi minutách přineslo zasloužené ovoce. Na přihrávku si skvěle naběhl Nigérijec Yunusa Muritala a otevřel skóre utkání. I přes stálý tlak v následujících minutách pak sigmáci druhou branku už nepřidali, a tak byli ve 30. minutě po zásluze potrestáni. Po rychlém protiútoku zůstal sám v šestnáctce nikým nehlídaný Jakub Řezníček a střelou pod břevno srovnal. Víc už toho oba celky v první půli nestihly, a tak se šlo do kabin za stavu 1:1.

I druhou půli odstartovali domácí aktivně, jenže se z ničeho neprosadili a iniciativu začali pomalu přebírat Brňané. Ti se pak v 66. minutě rychlou akcí prokombinovali do šestnáctky a Roman Potočný je placírkou poslal do vedení. Největší šanci na vyrovnání si Olomoučané vypracovali až v 90. minutě, kdy se ale doslova vyznamenal brněnský gólman Berkovec.

„Moc dobře jsme věděli, že Potočný s Řezníčkem jsou extrémně silní. Ti se pak ale skutečně ukázali jako klíčoví hráči Brna," lomil rukama olomoucký lodivod.

FOTO: Bláznivý obrat s favoritem posunul Nové Sady do prvního kola MOL Cupu

Tři body tak po výhře 2:1 putují do moravské metropole. „Jednoznačně se dnes nemáme za co stydět. Kluci na hřišti nechali vše. Zápas se lámal za stavu 1:0, kdy jsme nedokázali přidat druhou branku a také za stavu 1:1, kdy už bylo jasné, že ten, kdo dá druhý gól, vyhraje. Brno má tři body i díky skvělému Berkovci," uzavřel Tomáš Janotka.

Příští zápas odehraje olomoucké béčko už ve středu, kdy v rámci vloženého třetího kola pojede na hřiště druhé Jihlavy, která má na svém kontě zatím stoprocentní počet šesti bodů ze dvou zápasů.

SK Sigma Olomouc B – FC Zbrojovka Brno 1:2 (1:1)

Branky: 7. Muritala – 30. Řezníček, 66. Potočný.

Rozhodčí: Opočenský – Dobrovolný, Šafránková. ŽK: Potočný, Jambor (oba BRN). Diváci: 735.

Olomouc B: Digaňa – Coufal, Matys, Vepřek, Cahel – Dele (89. Jaja), Spáčil (72. Fabiánek) – F. Uriča (72. A. Uriča), Langer, Amasi (72. Šíp) – Muritala (63. Mikulenka). Trenér: Tomáš Jantoka.

Brno: Berkovec – Nový, Endl, Toml, Divíšek – Kronus (86. Granečný), Texl (87. Hamza), Jambor, Smejkal (64. Fousek, 71. Hladík), Potočný (86. Koželuh) – Řezníček. Trenér: Luděk Klusáček.