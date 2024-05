Tak to byla paráda. Fotbalisté rezervy olomoucké Sigmy dokázali po devíti výhrách v řadě ovládnout po obratu i poslední kolo FORTUNA:NÁRONÍ LIGY proti nakonec třináctému Varnsdorfu. Díky tomu si ještě upevnili své skvělé druhé místo v tabulce nyní již skončené sezony a nezkazili rozlučku s profesionální kariérou klubové legendě Michalu Vepřekovi.

Michal Vepřek pověsil po posledním zápase své kopačky symbolicky na hřebík | Video: Deník/David Kubatík

Hanáci zápas sice začali aktivněji, již ve třinácté minutě ale inkasovali. Rychlý protiútok Severočechů totiž v první branku utkání proměnil Matyáš Vojta. O dvanáct minut později mohli na vyrovnat hne ddva sigmáci. Jak Singhateh, tak Spáčil si však vylámali zuby na brankáři Pešlovi, případně na dobře bránících hostujících hráčích. A protože už pak až do konce první půle domácí nic nevymysleli, odcházelo se do šaten za stavu 0:1.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Ten už ale neplatil po deseti minutách poločasu druhého. Po uplynutí této doby totiž Mikulenka našel skvělou přihrávkou ve vápně Yunusua Muritalu a ten se placírkou nemýlil. O čtyři minuty si pak oba hráči své role vyměnili, Mikulenka však napálil pouze břevno. Tlak Hanáků se ale i nadále stupňoval a v 84. minutě vyústil v jejich druhou branku. O tu se postaral i druhý Nigérijec v sestavě Dele Israel. Nabyté vedení pak Olomoučané udrželi až do konce a mohli oslavit desáté vítězství v řadě a dvanácté z celkových čtrnácti jarních zápasů.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„S prvním poločasem spokojenost nepanovala. Byl totiž mnohem vlažnější, než jsem si představoval. O to jsem ale radši, jak kluci dokázali zareagovat po přestávce. V tu chvíli bylo na hřišti jen jedno mužstvo. Byl to uragán a neskutečná jízda. Vytvořili jsme si obrovské množství šancí a jsem moc rád, že se nám to povedlo otočit. Díky tomu jsme se pak mohli adekvátně rozloučit s Michalem Vepřekem. Když je to totiž vítězná rozlučka, tak to má úplně jiné grády než po remíze, nedej bože po prohře," říkal na pozápasové tiskové konferenci už na první pohled spokojený olomoucký kouč Tomáš Janotka.

Tato 38letá klubová legenda, která až na dvě sezony strávila celou svou kariéru v olomouckém klubu a do srdcí fanoušků se zapsala zejména vítězným gólem do sítě pražské Sparty ve finále českého poháru v sezoně 2011/2012, nastoupila na hřiště až v 87. minutě, o to větší si však vysloužila ovace publika. Následoval od zbytku týmu vítězný hobla a také symbolické přibití kopaček na hřebík. S olomouckými fanoušky se Vepřek, který v druholigovém béčku nastupoval v posledních dvou sezonách, rozloučil asi tím nejlepším způsobem. Desátou výhrou v řadě a umístěním jen pouhé tři body za postupující Duklou Praha.

SK Sigma Olomouc B - FK Varnsdorf 2:1 (0:1)

Branky: 55. Muritala, 84. Israel – 13. Vojta.

Rozhodčí: Bohata - Hádek, Černoevič. ŽK: Spáčil, Mikulenka, Cahel – Kříž. Diváci: 451.

Olomouc B: Koutný – Elbel, Matys, Cahel (87. Vepřek), Hadaš (90+2. Jaja) – Israel (90+2. Fabiánek), Langer – Mikulenka (87. Coufal), Muritala, Singhateh (46. Amasi) – J. Spáčil. Trenér: Tomáš Janotka.

Varnsdorf: Pešl – Dufek (76. Rudnytskyy), Gembický (64. Adeleke), Kříž, Kubista – Penc (81. Samko), Podzimek (64. Kouřil), Stránský – Vlk, Vojta, Zálešák. Trenér: Miroslav Holeňák.