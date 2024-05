Show pokračuje! Fotbalisté béčka olomoucké Sigmy hostili v rámci 26. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na Andrově stadionu celek Táborska a jednalo se o přímý souboj o třetí příčku. Na Janotkových svěřencích ale už od začátku šlo vidět, že se tohoto vysokého cíle ani náhodou nezalekli a díky brance dvacetiletého Matěje Mikulenky zvítězili 1:0. Vyhráli tak již pošesté v řadě, na jaře celkově poosmé a na nyní už čtvrté Jihočechy získali tříbodový náskok.

„Jsme nesmírně šťastní a spokojení, protože jsme porazili, řekl bych v nadstandardním utkání druhé ligy, velice silný celek. Celek, který nedostává góly a má vynikající ofenzivu. A navíc naprosto zaslouženě," říkal po zápase už na první pohled velice spokojený kouč Tomáš Janotka.

Po bezbrankovém prvním poločase, který však přinesl řadu zajímavých šancí na obou dvou stranách, pokračovala hra v podstatě ve stejném gardu a přítomní diváci si rozhodně nemohli stěžovat na nudu.

A naprostá většina z nich pak třináct minut po změně stran mohla dokonce propuknout v jásot. O to se postaral dvacetiletý Matěj Mikulenka, který s míčem doběhl až před vápno, zbavil se obránce, seběhl si doleva a zakončil střelou k tyči do protipohybu Pastornického. Srovnat pak v 75. minutě mohl hostující Mach, z dobré pozice ale trefil tyčku.

Až do konce šesté minuty nastavení už pak žádný další gól nepadl, a tak mohli olomoučtí mladíci radostně oslavit nejen tři body, ale i naprosto neuvěřitelný postup na třetí příčku. Ta sice pro ně, jakožto pro B-tým prvoligového klubu, nic neznamená, jakémukoli jinému klubu by však přinesla postup do baráže o postup do nejvyšší soutěže.

„Vytvořili jsme si dnes více brankových příležitostí a dali jsme gól navzdory skvělému výkonu soupeřova gólmana. Kluci to odmakali a smekám před nimi kloubouk. To, co teď prožíváme, je opravdu neuvěřitelné," uzavřel Tomáš Janotka.

Příští zápas odehrají jeho svěřenci na státní svátek, ve středu 8. května, na hřišti sedmé Vlašimi. Ta na jaře zatím zvítězila pouze třikrát, k čemuž přidala pouhé čtyři remízy.

SK Sigma Olomouc B - FC Silon Táborsko 1:0 (0:0)

Branka: 58. Mikulenka.

Rozhodčí: Kotala - Dresler, Bureš. ŽK: Fiala, Israel (oba Olo). Diváci: 320.

Olomouc B: Koutný – Fabiánek (80. Judas), Cahel, Dohnálek, Slavíček – Hadaš, Israel, Amasi (87. Coufal) – J. Spáčil – Fiala (90+5. Jaja), Mikulenka (87. Huňa). Trenér: Tomáš Janotka.

Táborsko: Pastornický – Zeman (63. Osmančík), Novák (C), Bláha (79. Šašinka), Tusjak (63. P. Plachý) – Kateřiňák, Sojka (63. Koné) – Đorđić, Nsunzu, Varačka – Svatek (69. J. Mach). Trenér: Roman Nádvorník.