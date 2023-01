„Na to, že to byl první zápas, tak to mělo určité parametry. Škoda, že nemůžeme pořádně začít. Oba stopeři Koutný a Coufal jsou mimo, nemůžeme se pořádně sehrát a moc zápasů v přípravě nemáme,“ řekl na úvod trenér Uničova Jiří Balcárek.