To byla prostě gólová show. Béčko olomoucké Sigmy porazilo ve 24. kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY jednoho z největších adeptů na postup do nejvyšší soutěže z Příbrami senzačně 4:1 a po pěti ztrátách si konečně připsalo zasloužené tři body. Hned dvakrát se v utkání trefila posila z Opavy Denis Kramář.

Sigma Olomouc B - Příbram | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Když jsem tady přišel, bylo tady pro mě všechno nové a i s týmem jsem se seznamoval. Teď už jsem si tady ale zvykl a musím říci, že se cítím za celou dobu, co tady jsem, naprosto nejlépe," říká devatenáctiletý záložník, který na Hanou zamířil letos v zimních měsících ze své rodné Opavy, ve které si už stihl střihnout i pět zápasů v nejvyšší soutěži.

Ten se v zápase trefil hned dvakrát. Nejdříve v osmé minutě otevřel skóre krásnou tečí ze vzduchu po dalekonosném centru a poté pět minut před přestávkou svou nekompromisní bombou z hranice malého vápna div že neprothl síť branky strážené příbramským gólmanem Melicharem, čímž zvýšil už na 3:0. V současnosti už tedy má tento borec na své pažbě čtyři zářezy.

„Věděli jsme, že Příbram je těžký soupeř. Hráli jsme ale doma, tak jsme chtěli bodovat. Naštěstí to vyšlo. Tyto tři body jsou pro nás velmi důležité, jelikož jsme opravdu dlouhou dobu nevyhráli. Pomohl nám určitě první gól a potom i ten od Patrika Slaměny," popisoval průběh mače.

FOTO: Béčko Sigmy dávalo jeden krásný gól za druhým a deklasovalo favorita

„Poločas byl 3:0 a v kabině jsme si řekli, že chceme makat pořád stejně a budeme hrát, jako by byl stav stále 0:0. Sice jsme pak inkasovali, ale naštěstí jsme hned nato znovu navýšili a už to měli ve svých rukou," dodal.

V 78. minutě pak tento střelec dvou branek přenechal své místo na hřišti Janu Fialovi. V posledních minutách měli ale Hanáci další poměrně dobré šance na vstřelení páté branky. Je tedy otázkou, zda by se svou formou nemohl Kramář dokonat v zápase i hattrick.

„To vůbec neřeším," směje se a pokračuje dál: „Jsem rád, že jsem týmu mohl pomoci dvěma góly a i nadále v tom budu chtít pokračovat. Hodně mi teď pomáhají společné tréninky s áčkem. Cítím se díky nim mnohem lépe. Řekl bych, že o takových 80% od doby, co jsem tady přišel poprvé. Snad se mi brzy podaří i do áčka proklouznout. To je ale na trenérech."

Mohlo by se tedy zdát, že je v současnosti tento borec po fotbalové stránce se vším naprosto spokojený. Tak to ale úplně není. Chladným ho jistě nemohou nechat aktuální výkony a hlavně výsledky Opavy, ve které strávil téměř celý svůj dosavadní sportovní život. Ta je totiž na, nebo spíš už pod samotnou hranou sestupu, když na patnácté pozici ztrácí na čtrnáctý Prostějov celé tři body.

Bez zubů a v bezvědomí? „Blázen“ Kašpárek rychle naskočil a zase nedohrál

„Sleduji to a byl bych nerad, kdyby spadla. Bohužel s tím ale nic nenadělám. Teď je pro mě hlavní, aby náš tým uhrál co nejlepší výsledky a skončil v tabulce s co nejlepším umístěním," uzavřel Denis Kramář.