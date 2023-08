Bitva béčka Sigmy Olomouc a Prostějova je na programu v neděli dopoledne. Od 10.15 se domácí Sigma pokusí získat první výhru v mistrovském utkání pod trenérem Tomášem Janotkou.

SK Sigma Olomouc B - 1. SK Prostějov, Štěpán Langer, Marek Mach | Foto: SK Sigma Olomouc

Do bitvy tradičních soupeřů půjde v lepším rozpoložení Prostějov, který v úvodních třech kolech získal čtyři body. Porazil Žižkov (2:1), prohrál v Kroměříži (0:3) a remizoval s béčkem Sparty (3:3).

„Věřím, že se kluci na zápas nachystají takovým stylem, že je speciální. Doufám, že se nebude opakovat utkání v Kroměříži, na kterou jsme byli dobře připraveni a nakonec prohráli,“ říká kouč Eskáčka Michal Šmarda.

Olomoučtí hráči prozatím získali pouze bod ve Varnsdorfu (1:1). Doma prohráli se Zbrojovkou Brno (1:2) a naposledy ve středu v Jihlavě vysoko 3:6.

„S Prostějovem je to vždy prestižní duel. Jediným cílem bude vyhrát. Prostějov má zkušený tým. Kromě Slaměny a Malce může přijít nebezpečí od Koudelky či křídelních hráčů,“ přidal se Tomáš Janotka.

V minulé sezoně však měli navrch právě sigmáci. Doma vyhráli 2:0, venku 3:1. To ještě na jejich straně stál Patrik Slaměna, který v létě přestoupil právě do Prostějova a utkání proti bývalým spoluhráčů tak pro něj bude mít speciální náboj. V Sigmě působil v minulosti také Tomáš Malec. „Bývá to tak, že hráči, kteří hrají proti svým bývalým týmům mají zvýšenou motivaci, ale myslím si, že se budou soustředit na to svůj výkon,“ dodal Janotka.

Proti Prostějovu pak hraje ještě venkovní bilance. Na vítězství na hřišti soupeře čeká už deset zápasů. Naposledy vyhrál v Líšni v říjnu roku 2022. Od té doby zapsal sedm porážek a tři remízy. Pod koučem Michalem Šmardou získal venku jediný bod ze šesti zápasů. V Olomouci navíc ostrý zápas od roku 2001 nevyhrál a ze šesti zápasů pět prohrál.

„Kulisa se Zbrojovkou byla skvělá kvůli oboustranné podpoře obou táborů. Věřím, že v podobném duchu se bude odvíjet i tento zápas. Je to svým způsobem divadlo, takže si myslím, že to zase přidá na atmosféře a atraktivitě utkání, když tady bude hodně lidí a poženou svůj tým za vítězstvím,“ říká Janotka.

Prostějovu pak bude v utkání pravděpodobně chybět Karel Spáčil, který pro zranění nedohrál středeční duel s béčkem Sparty. „Je to kaňka na tom zápase, mrzí mě to,“ přiznal Šmarda. Naopak k dispozici už by měl být útočník Jan Silný, který si jednozápasový trest za červenou kartu ve zmiňovaném utkání odpykal.