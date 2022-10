Z počátku byl zápas vyrovnaný a šance přicházely na obou stranách. Postupem času se však aktivita Hanáků začala přeměňovat na situace, po kterých gól doslova visel ve vzduchu.

Přišla také dvě břevna. Nejdříve ve 24. minutě zamířil na horní tyč ze standardní situace Jakub Matoušek a o pouhých pět minut později i Pavel Zifčák. Při jeho pokusu ale byli domácí obráni o regulérní gól.

Míč se totiž odrazil za čáru a poté vylétl znovu ven. Jelikož ale na zápasech druhé ligy není k dispozici VAR ani žádná jiné technologie, nechal sudí Kvítek ve hře pokračovat a gól neuznal.

„Měl jsem z vývoje zápasu trochu obavy. Hlavně po těch dvou břevnech. Po tom druhém mi navíc Vašek Jílek říkal, že to byl gól. Samozřejmě nás to emočně rozhodilo. Bylo klíčové, že se Slavii nepodařilo skórovat. Pak by totiž bránili ještě s o to větším úsilím. Už jsme se k tomu o poločase v šatně ale nevraceli. Bylo by to zbytečné a o to více by nás to svazovalo," okomentoval tuto nepříjemnou situaci olomoucký lodivod.

Olomoučtí hráči se ale nakonec branky v první půli dočkali, když deset minut před jejím koncem rozvlnil síť za Dvořákem Lukáš Vraštil. Po změně stran se pak Sigmáci trefili ještě třikrát, o což se postarali dvakrát Tomáš Zlatohlávek a v nastaveném čase i Jakub Fabiánek. Druhá porážka pražské Slavie ve dvou dnech tak byla na světě.

„Chci pochválit celé mužstvo. Hlavně za bojovnost. Minulý zápas v Příbrami, ač jsme v něm vysoko prohráli, nám co se týče zkušeností dal opravdu mnoho," pokračoval olomoucký stratég.

„Respekt k soupeři, protože i přes mladý věk má ve svém kádru mnoho reprezentantů ve svých kategoriích, kteří navíc bývají ještě mladší, než pro koho ta daná kategorie je," uzavřel velice sportovním gestem Augustin Chromý.

SK Sigma Olomouc B – SK Slavia Praha B 4:0 (1:0)

Branky: 68. a 75. Zlatohlávek, 35. Vraštil, 90.+2 Fabiánek.

Rozhodčí: Kvítek – Kubr, Žurovec. ŽK: Zlatohlávek – Šmiga. Diváci: 288.

Olomouc B: Digaňa – Slavíček, Vraštil, Vepřek, Galus – Vodháněl (46. Zlatohlávek), Grygar (81. Fabiánek), Langer – Šíp (58. Hadaš), Zifčák (73. Uriča) , Matoušek (81. Nawankwo). Trenér: Augustin Chromý.

Slavia B: Dvořák – Trédl (68. A. Pudil), Kričfaluši, Švec, Labík – Nikl – Šubert (73. Beran), Planka, M. Jurásek, Singhateh (85. Kneifel) – Šmiga (85. M. Pudil). Trenér: Marek Jarolím.