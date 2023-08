Ještě na podzim naskakoval Jáchym Šíp jako žolík z lavičky do zápasů nejvyšší soutěže v dresu áčka Sigmy Olomouc. Minutáží sice paběrkoval, ale malé příležitosti dostával. To se ale na jaře změnilo. Byl jen jednou na lavičce a minutu nezapsal žádnou.

Jáchym Šíp | Foto: SK Sigma Olomouc

„Vnímám, že to je do áčka momentálně dál. Ale propojenost s béčkem je velká. Když se mi bude dařit, nikdo neříká, že za tři měsíce nemůžu být zase v áčku nebo kdokoliv z nás, co tu jsme. Musíme dál makat, všichni chceme hrát první ligu,“ říká Jáchym Šíp.

Rychlonohý záložník začal dokonce novou sezonu pod novým trenérem Tomášem Janotkou na lavičce i ve F:NL. V úvodních dvou zápasech dostal 13 a 19 minut.

„I když jsem nenastupoval od začátku, cítil jsem se dobře. Na tréninku jsem makal, dařilo se mi. Teď splácím trenérovi důvěru. Mám jiné úkoly, trenér Janotka mě vedl v šestnáctce i devatenáctce, takže jsme věděli, co od sebe čekat. “ hlásí dvacetiletý fotbalista.

V Jihlavě i proti Prostějovu, když naskočil v základní sestavě, vstřelil totiž gól. „Snad to takhle půjde dál. Vše je jen na mně,“ je si vědom.

Eskáčko je oblíbeným soupeřem Jáchyma Šípa. V minulém ročníku se proti němu také trefil a v dalším zápase přidal asistenci. „Je možné, že je mým oblíbeným soupeřem, doufám ale, že to neskončí jen u Prostějova a budu dávat branky také dalším soupeřům,“ usmíval se.

Tentokrát napřáhl zpoza vápna a trefil z jedné přesně k tyči. „Měl jsem asi tři střely, první skončila v šedesáté řadě, druhou jsem trefil hráče před sebou a tahle třetí mi dobře sedla,“ popisoval.

Béčko Sigmy ale trápí penalty. Kopalo tři a postupně Michal Galus, Michal Vepřek i Štěpán Langer selhali. Nabízí se tak otázka, jestli by si nevěřil dvougólový Šíp.

„Je fakt smůla, že je neproměňujeme, ale exekutorům věříme. Nezačneme jim teď nadávat. Příští penaltu určitě proměníme. Já je na tréninku moc nekopu, ale kdyby nic jiného nezbývalo, tak bych si na ni věřil. Zvlášť teď, když jsem dal dva góly po sobě. Mám vyšší sebevědomí,“ přiznal Šíp.

Béčko každopádně potřebuje začít vyhrávat a sbírat body. Po čtyřech kolech má jen dva. „Za druhý poločas s Prostějovem bychom si asi zasloužili tři body, ale vzhledem k první půli je bod dobrý. Musíme všichni makat a půjdeme nahoru i jako tým. Minulý rok jsme měli lepší start, ale věřím, že i teď najedeme na vítěznou vlnu, přípravu jsme měli velmi dobrou,“ uzavřel Jáchym Šíp.

