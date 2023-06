Trenér Sigmy Olomouc B Augustin Chromý po osmém místě ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE na pozici hlavního kouče končí. Nahradí jej Tomáš Janotka, který dosud vedl tým do devatenácti let. Chromý bude v klubu plnit pozici šéftrenéra dorostenecké akademie.

Tomáš Janotka | Foto: SK Sigma Olomouc

„Už několik let dělám souběžně šéftrenéra dorostenecké akademie a zároveň vedu B-tým. Pokud béčko hrálo třetí ligu, bylo to jednodušší. Druhá liga je profesionální soutěž. Po dovolené mi to asi bude chybět, nyní ale cítím, že dělat obě věci zároveň je hodně náročné. Chci se proto věnovat naplno akademii. Rozhodl jsem se, že si od trénování trochu odpočinu, navíc můžu věci, které jsem načerpal u béčka aplikovat u dorostenců, kde musíme zapracovat, aby byli lépe připraveni na posuny do dospělé kategorie,“ řekl pro klubový web Chromý.

Jeho nástupce Tomáše Janotku, bývalého prvoligového obránce, čeká premiérová zkušenost u dospělého týmu. „Je to obrovská výzva a věřím, že navážeme na spolupráci, kterou jsme s většinou kluků zažili už v dorostu a budeme stejně úspěšní, jako bylo béčko po panem Chromým. Čeká mě trošku jiný režim a je mi jasné, že tlak bude také zvýšený. Jdu do toho s respektem, ale bez obav,“ hlásí Janotka.

Sigma zná plán přípravy. Zápas s Rapidem či soustředění v Maďarsku

„Augustin Chromý je nejspíš nejúspěšnější trenér v klubu za poslední dobu. Se svými týmy během řady let vyhrál dorosteneckou ligu, Juniorskou ligu i Moravskoslezskou fotbalovou ligu. Zaslouží si obrovský respekt. Tomáš Janotka je jedním z perspektivních trenérů, které v klubu máme. Jeho posun k béčku je logickým pokračováním jeho cesty. Věříme, že zúročí znalost hráčů, kteří mu prošli pod rukama v dorostenecké kategorie a bude sbírat další trenérské zkušenosti,“ sdělil k oběma koučům sportovní ředitel klubu Ladislav Minář.

Start přípravy druholigové rezervy je naplánován na středu 21. června.

