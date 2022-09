Přesto Hanáci nevstoupili do utkání vůbec špatně, ale byla to Líšeň, kdo dal první gól. Do vedení se dostala už ve dvacáté minutě, kdy Hanáci nezareagovali na rychle hozený aut a po centru se míč dostal až k Vandasovi, který propálil Digaňu.

„Předcházel tomu podle mě faul na našeho hráče, ale se svými svěřenci budu rozebírat, že se nesmí nechat rozhodit. Byla to zbytečná situace a gól jsme dostali z ničeho, navíc ovlivnil celé utkání, protože do té doby jsme hrály my,“ hodnotil kouč a dodal: „Ale neprosazovali jsme se do vápna. Domácí hráli z bloku, bránili a šli do ojedinělých brejků. My jsme se ale bohužel nedostali ke střele, dobře nás blokovali a zdvojovali. Končili jsme u standardek, z nichž jsme se neprosadili.“

Doma opět bez výhry. Sigma nevyužila přesilovku a má jen bod

Po změně stran měl dvě velké šance Uriča. „Dostal ideální balon na malé vápno, kde byl sám, ale hlavičkoval do rukavic brankáře. Pak šel sám a opět jej trefil,“ přiblížil Chromý

Marvani odskočili na rozdíl dvou branek následně až v 67. minutě. Nákopem z poloviny hřiště se dostali do pokutového území Sigmy, kde si Adrián Čermák naběhl na penaltový puntík a osamělý mezi čtveřicí hráčů uklidil míč do dolního kouta brány.

„Útočník krásně zalepil míč a překvapil tím obránce, protože všichni čekali, že se to někam odrazí a potom to posunul na volného hráče,“ přiblížil Chromý.

„Potom jsme hráli vabank, dal jsem tam Langera, který dlouho nehrál, Zlatohlávka, který ještě laboruje. Hráli jsme dobře, zatlačili jsme je,“ pokračoval šéf olomoucké lavičky. Ale byla to Líšeň, kdo nadále střílel góly.

Po rohovém kopu se nejvýše v malém vápně dostal Jakub Černín a hlavou definitivně rozhodl, že tři body zůstanou v Brně. Díky tomu bylo jasné, že Líšeň se osamostatní na čele tabulky druhé ligy.

FOTO: I přes vedení bere Prostějov jen bod. Měl kopat penaltu?

Olomouc navíc dostala ještě čtvrtý úder těsně před koncem. Po akci na levé straně se míč dostal do vápna k Martinu Ziklovi, který se otočil kolem svého strážce a střelou na zadní stanovil konečné skóre 4:0.

Pro béčko Sigmy to je první porážka v novém ročníku, kvůli které spadla na třetí příčku a má stejně bodů jako druhá Jihlava.

„Výsledek je pro nás krutý. Nám chyběla taková ta jednoduchost. Hráli jsme, ale nemohli jsme se prosadit. Zkušený soupeř nás vytrestal a my jsme propadli z produktivity. Byly tam ještě šance, střela Zifčáka, hlavička Grečmala, několik střel nám zblokovali. Byly tam dobré situace, ale byl to zápas, ve kterém nemůžete dát gól,“ uzavřel Chromý.

SK Líšeň - SK Sigma Olomouc B 4:0 (1:0)

Branky: 20. Vandas, 67. A. Čermák, 77. Černín, 88. Zikl.

Rozhodčí: Rouček – Kotalík, Cichra. ŽK: Vandas, Otrísal – Galus, Sedlák, David. Diváci: 790.

Líšeň: Vajner – Bednář (87. Laczkó), Černín, M. Jeřábek, Sokol (82. Reteno Elekana), Matocha, Machalík (63. Otrísal), Pašek, A. Čermák (87. Šumbera), Lutonský, Vandas (63. Zikl). Trenér: Milan Valachovič

Sigma B: Digaňa – David, Slavíček, Galus, Slaměna (62. Zlatohlávek), Vepřek, Fabiánek (71. Langer), Sedlák (71. Grygar), Košťál (46. Uriča), Zifčák, Fiala (46. Grečmal). Trenér: Augustin Chromý.