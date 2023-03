Trenér Augustin Chromý vyslal do boje posílenou sestavu o některé hráče áčka. V bráně nastoupil poprvé v mistrovském utkání od zranění, které utrpěl v srpnu. Většinu duelu odehrál také Juraj Chvátal a celé utkání pak Tomáš Zlatohlávek. Hanáci se ale museli obejít bez zraněného kapitána Michala Vepřeka a místo něj navlékl kapitánskou pásku Jiří Spáčil. „Díky“ tomu nastoupil k prvním duelu v dospělé kategorii stoper Adam Dohnálek.

V úvodu duelu si oba týmy vytvořily zajímavé šance. Nejprve Slaměna mířil mimo, na druhé straně vychytal Macík bývalého sigmáka Yunise. Byli to ale hosté, kdo otevřel skóre. Spáčil byl faulován ve vápně a penaltu proměnil Michal Galus.

„Vstoupili jsme do zápasu aktivně a hráli jsme dobře. Dokud se nám dařilo držet v kombinaci míč, tak jsme byli nebezpeční,“ hodnotil Chromý.

Jiný brankář, stejný výsledek. Šestou remízu a bod v Plzni trefil Sigmě Chytil

Jenže vedení vydrželo pouhé čtyři minuty. Po půl hodině vyrovnal Rataj po přímém kopu Bílka. A také druhá trefa domácích přišla po standardce. V 56. minutě otočil duel Helebrand.

„Soupeř sbíral více druhých míčů a vyhrál většinu hlavičkových soubojů. Naši hráči je prohrávali snad s výjimkou Bednára,“ všiml si Chromý.

Už to vypadalo, že se béčko do Olomouce bude vracet bez bodu, ale díky akci střídajících hráčů přišlo tři minuty před závěrečným hvizdem vyrovnání. Langer nacentroval před bránu a Uriča protlačil míč do brány.

„Klobouk dolů před hráči, že v závěru nic nezabalili a vyválčili bod. Jsem s ním spokojen, protože Opava předvedla dobrý výkon a potvrdil, že je v tomto velice fotbalovém prostředí hodně silná,“ uzavřel Chromý.

Zdroj: Roman Brhel

V dalším kole čeká jeho svěřence hanácké derby. Na Andrův stadion dorazí Prostějov, duel je na programu v pondělí 13. března v 16 hodin.

Slezský FC Opava – SK Sigma Olomouc B 2:2 (1:1)

Branky: 30. Rataj, 51. Helebrand – 26. Galus (pen.), 87. Uriča.

Rozhodčí: Kvítek – Kotík, Arnošt. ŽK: Helebrand – Bednár, Dohnálek. Diváků: 1396.

Opava: Číž – Helebrand, Tsykalo, Janoščín, Kadlec – Bílek, Rychlý – Šigut, Gorčica (82. Omale), Rataj (74. Kopečný) – Yunis (82. Hranoš). Trenér: Peter Hlinka.

Sigma B: Macík – Chvátal (74. Slavíček), Bednár, Dohnálek, Galus – Šíp (46. Uriča), Hadaš (57. Fiala), Spáčil, Dele (57. Langer), Slaměna (82. Fabiánek) – Zlatohlávek. Trenér: Augustin Chromý